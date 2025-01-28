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18+
28.01.2025 в 18:00

Коллекция мерча для Петербургской пышечной на Большой Конюшенной от Illan Communications

Как отразить дух города и места в наборе из нескольких предметов

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Брендинговое агентство OTVETDESIGN (входит в Illan Communications) и петербургская пышечная объединились для создания коллекции мерча, вдохновленной городом и его традициями. Команда агентства поделилась с Sostav результатами коллаборации.

Символ города

Петербург полон интересных мест, и увидеть все за один день просто невозможно. OTVETDESIGN постарались передать теплую, как свежие пышки, атмосферу города в новой коллекции мерча.

Традиции и тренды

Капсульная коллекция мерча — вдохновлена духом Санкт-Петербурга. Линейка получила название «Набор парадно-выходной», в нее вошли: толстовка, стилизованная под текстуру пышки, посыпанной сахарной пудрой, фарфоровый кофейный стаканчик, глазурованный вручную, и ланч-бокс.

Коллекция мерча для Петербургской пышечной на Большой Конюшенной от Illan Communications Коллекция мерча для Петербургской пышечной на Большой Конюшенной от Illan Communications

Арина Юшкевич, дизайн-директор Illan Communications:

Ленинград, то есть Петербург — город традиций. Одна из них — это заканчивать любую прогулку по центру пышками. Зимой — за столиком пышечной, летом — с шуршащим кульком на лавочке на Большой Конюшенной. Мы хотели, чтобы мерч стал выражением духа любимого города.

Коллекция мерча для Петербургской пышечной на Большой Конюшенной от Illan Communications Коллекция мерча для Петербургской пышечной на Большой Конюшенной от Illan Communications

Петербуржцам — от «Ленинградских пышек»

Коллекция демонстрирует, что связь с прошлым может быть красивой, стильной и актуальной. Первыми обладателями набора стали петербуржцы — блогеры, журналисты и деятели культуры.

:OTVETDESIGN Illan Communications
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