Коллекция мерча для Петербургской пышечной на Большой Конюшенной от Illan Communications

Брендинговое агентство OTVETDESIGN (входит в Illan Communications) и петербургская пышечная объединились для создания коллекции мерча, вдохновленной городом и его традициями. Команда агентства поделилась с Sostav результатами коллаборации.

Символ города

Петербург полон интересных мест, и увидеть все за один день просто невозможно. OTVETDESIGN постарались передать теплую, как свежие пышки, атмосферу города в новой коллекции мерча.

Традиции и тренды

Капсульная коллекция мерча — вдохновлена духом Санкт-Петербурга. Линейка получила название «Набор парадно-выходной», в нее вошли: толстовка, стилизованная под текстуру пышки, посыпанной сахарной пудрой, фарфоровый кофейный стаканчик, глазурованный вручную, и ланч-бокс.

Арина Юшкевич, дизайн-директор Illan Communications: Ленинград, то есть Петербург — город традиций. Одна из них — это заканчивать любую прогулку по центру пышками. Зимой — за столиком пышечной, летом — с шуршащим кульком на лавочке на Большой Конюшенной. Мы хотели, чтобы мерч стал выражением духа любимого города.

Петербуржцам — от «Ленинградских пышек»

Коллекция демонстрирует, что связь с прошлым может быть красивой, стильной и актуальной. Первыми обладателями набора стали петербуржцы — блогеры, журналисты и деятели культуры.