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18+
29.01.2025 в 14:30

Ведро, которое верит в тебя — арт-объект агентства Instinct и Андрея Логвина

Креативное агентство переосмыслило и продало то, что почти у каждого из нас есть под столом

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Этот Новый Год Instinct начал с манифеста — и сделал подарок для клиентов и сообщетсва. Арт-объект, мусорное ведро, которое вдохновляет двигаться дальше. Черное — снаружи, золотое внутри, и слоган — коллаборация с каллиграфом и художником Андреем Логвиным. Арт-объект выложили на Авито и продают по быстрорастущей цене.

Ведро, которое верит в тебя — арт-объект агентства Instinct и Андрея Логвина Ведро, которое верит в тебя — арт-объект агентства Instinct и Андрея Логвина Ведро, которое верит в тебя — арт-объект агентства Instinct и Андрея Логвина

Внутри ведра — скомканный манифест, который без прикрас рассказывает о ежедневных стенаниях каждого творца. Каждый, кто хоть раз что-то создавал, знает как часто сомнения берут верх. Скомканная бумажка напоминает о том, что каждый раз, когда мы хотим сделать лучше, отказываемся от текущей версии — мы отбрасываем свои сомнения и страхи и двигаемся дальше.

А ведро — бесконечно верит в вас. И буквально говорит: ты можешь лучше!

Это — не просто ведро.
Это — доказательство смелости.
Кидай в него все свои страхи и сомнения,
потому что
Ты можешь лучше!

Авторы манифеста специально скомкали его и выбросили в ведро. Потому что даже манифест могли бы написать лучше. А вот когда остановиться — решаешь только ты. Instinct обращается к поколению, сообществу и коллегам по цеху: любые неудачи или сложности — это только повод двигаться дальше. Ведь мы можем лучше. Для кампании агентство также подготовило ролик.

Всего ведер 100. Первые экземпляры были выставлены на Авито за 2025 рублей и ушли с молотка в те же сутки. Теперь каждое новое ведро продается как на аукционе — следующая цена кратно выше предыдущей.

Instinct Андрей Логвин
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