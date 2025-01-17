«Магнит» украсил упаковки сладостей изображениями с картин Эрмитажа

Ретейлер «Магнит» совместно с Эрмитажем представил эксклюзивную коллекцию кондитерских изделий. В нее вошли зефир, конфеты, шоколад, пастила и мармелад. В оформлении упаковок сладостей использованы элементы с картин великих мастеров из собрания музея: Поля Сезара Элле, Клода Моне, Адриана ван Утрехта, Анри-Шарля Мангена и Яна Давидса де Хема.

На упаковках размещена краткая информация о художнике, жанре, в котором он творил, и его произведениях, а также QR-коды со ссылкой на сайт Эрмитажа для подробного знакомства с коллекцией. Продукты уже доступны в ряде магазинов сети.

Анна Мелешина, управляющий директор розничной сети «Магнит»: В основе партнерства «Магнита» и Государственного Эрмитажа лежит слияние двух миров: музейного как неиссякаемого источника прекрасного и мира ретейла как отражения актуальной культуры. Мы хотим приблизить мир высокого искусства к повседневности, сделать его доступнее и понятнее каждому. Осязаемым воплощением этой идеи стала наша новая эксклюзивная коллекция сладостей, упаковки которых украшают изображения с полотен великих мастеров.

Проект реализован в рамках сотрудничества «Магнита» и Эрмитажа, начатого в 2023 году. В прошлом году компания поддержала масштабную выставку фламандского натюрморта и реставрацию полотна Яна ван ден Хекке. Партнерство продолжится и в 2025 году.