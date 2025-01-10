«Островок», граффити и перемены в дейтинге: подборка брендинга

Декабрь оказался не очень щедрым на обновления брендов. Однако компании взяли не количеством, а качеством. «Островок» представил один из последних ребрендингов. Кроме того, новый облик получили агентство «Инсайт Люди», дейтинг-сервис «Мамба» и другие компании. Об этих и других примерах брендинга читайте на Sostav.

DDVB и Infany сделали ребрендинг с акцентом на эмоции и ценности материнства

Команда АО «Прогресс» представила детскую сухую молочную смесь Infany, разработанную агентством DDVB . В фокусе нового бренда — простота и эмоции, близкие каждой маме. Позиционирование и дизайн концепта ориентированы на женщин, которые успешно совмещают материнство с активной социальной жизнью. Избегая сложных научных терминов, бренд делает акцент на чувствах и впечатлениях, создавая простое и лаконичное восприятие. Название Infany символизирует начало материнства, а дизайн подчеркивает ключевую ценность бренда — заботу и поддержку. Подробнее на Sostav.

«Мамбические перемены»: ребрендинг, который улучшит впечатления от знакомства

Сервис для знакомств «Мамба» начал процесс ребрендинга и представил обновленную версию приложения. Среди изменений — модернизация технологии, редизайн и новое позиционирование. Основной оранжевый цвет платформы расширился новыми оттенками розового, голубого и желтого. Разработка нового фирменного стиля была доверена бренд-бюро «Щука».

Новый логотип «Мамбы» и иконка теперь символизируют позитивные эмоции и волнения от знакомства, а волна стала метафорой взаимных симпатий, подчеркивая человечность и близость бренда. Подробнее на Sostav.

Новый логотип, новые идеи: ребрендинг «Инсайт Люди»

Компания «Инсайт Люди» представила обновленный логотип, символизирующий синергию идей и людей. Под слоганом «Новые мы» агентство обновило свой бренд, внедрив новые цветовые решения и актуальный дизайн-код. Свежую айдентику объединяют буквы «И» (Инсайт) и «Л» (Люди), подчеркивая взаимосвязь и важность каждого сотрудника и резидента компании. Подробнее на Sostav.

«Островок B2B» передал ребрендингов позитив и динамику

Сервис для профессионалов туриндустрии «Островок B2B» и The Clients представили обновленную айдентику сервиса, включая новое название, логотип и цветовую палитру. В рамках ребрендинга название «Островок B2B» теперь пишется на кириллице, а в логотип добавлен восклицательный знак, отражающий восторг и динамичность. В основе ребрендинга — концепт «О! Моментов», который символизирует радость и положительные эмоции, возникающие при планировании путешествий. Фиолетовый и черный цвета стали основными, подчеркивая энергию и надежность бренда. Подробнее на Sostav.

Wildberries & Russ представили логотип материнского бренда RWB

Компания Wildberries & Russ представила новый корпоративный бренд и логотип RWB. Бренды Wildberries и Russ продолжат использоваться для повседневных нужд. В будущем RWB будет представлять новые продукты и сервисы компании в сферах IT, инноваций и обучения. Логотип символизирует стремление вывести автоматизацию и персонализацию сервисов на новый уровень, а также предложить партнерам и клиентам логистические решения и поддержку предпринимателей. Подробнее на Sostav.

«Мобилка» от «Артикс»: ребрендинг мобильного бизнеса

Агентство «Артикс» провело ребрендинг своего мобильного подразделения, которое теперь называется «Мобилка» и работает как отдельный бизнес. Ребрендинг является логичным продолжением изменений, начавшихся в октябре 2023 года с нового позиционирования агентства. Мобильное направление было выделено еще девять лет назад, и до недавнего времени называлось Artics Mobile Solutions. Новый логотип и название подчеркивают стратегический акцент на мобильных решениях и ответственном подходе в сфере маркетинга. Подробнее на Sostav.

«Смена» обновила логотип, вдохновившись граффити

Креативное бюро «Смена» представило обновленный логотип, который символизирует непрерывный процесс изменений. Название «смена» осталось прежним, подчеркивая динамичность и адаптацию к новым трендам. Однако слово «бюро» теперь выглядит как граффити, выполненное баллончиком зеленой краски, что возвращает бюро к андеграундному стилю, заложенному в его айдентике. Подробнее на Sostav.