Косметический бренд Solzão объединил запуск новой продукции с заботой о редких животных. Компания стала официальным опекуном четырех золотистых львиных тамаринов в Московском зоопарке. Одновременно приматы превратились в героев рекламной кампании нового геля для душа Banana Cabana с ароматом банана, говорится в пресс-релизе компании.

Под опеку бренда попали два самца и две самки: Роза, Гоша, Мимоза и Пекан. Золотистые львиные тамарины относятся к семейству игрунковых и обитают в тропических лесах Бразилии. Вид находится под угрозой исчезновения, а его сохранением занимаются природоохранные организации и зоопарки по всему миру.

В Solzão решили, что именно эти животные станут подходящими героями для продвижения продукта с ароматом «бананового безумия». Изображения тамаринов появились на постерах, прикассовых экранах и торговом оборудовании в тысячах магазинов. Обезьянки добрались и до упаковки продукции. Теперь значок «Не тестируется на животных» выполнен в виде мордочки примата.

В компании также подчеркивают, что не тестируют продукцию на животных, а в составах гелей для душа используют более 94% ингредиентов натурального происхождения. Solzão заявляет о приверженности принципам ответственного отношения к окружающей среде.