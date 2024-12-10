«Мамбические перемены»: дейтинг «Мамба» объявил о начале ребрендинга и выпустил рекламу

Сервис для знакомств «Мамба» запустил процесс ребрендинга и представил обновленную версию приложения. Апгрейд включает в себя технологические модернизации, редизайн и обновленное позиционирование. «Мамба» сохранила основным оранжевый цвет, расширив фирменную палитру розовым, голубым и желтым оттенками.

Разработку нового фирменного стиля провело бренд-бюро «Щука». Кроме того, сервис и бренд-бюро представили рекламную кампанию, посвященную обновлениям.

Пока новый формат поиска половинки или друга доступен 10% аудитории, в течение ближайших трех-четырех месяцев платформа полностью обновится.

Новое изображение иконки символизирует «позитивные эмоции и приятное волнение», которые испытывают люди при знакомстве.

Логотип дейтинг-платформы изменился лишь слегка: было решено оставить слово «Мамба», которое для большинства в России уже стало синонимом онлайн-знакомств.

Основной метафорой обновленного дизайна стала волна: ее визуальный образ символизирует вайбы взаимных симпатий между людьми. Бренд предлагает человечную и близкую каждому площадку для экологичного и живого общения.

«Мы инвестировали в технологические изменения, редизайн и новое позиционирование, чтобы с первого касания с продуктом люди видели и понимали, что «Мамба» стала другой, что это один из самых безопасных и комфортных сервисов для знакомств в России, где можно найти тех, кто с тобой на одной волне. Мы надеемся, что этот труд повысит качество знакомств и положительно отразится на лояльности аудитории», — подчеркнул генеральный директор «Мамба» Андрей Бронецкий.

Ольга Морозова, директор по маркетингу сервиса «Мамба»: Для ребрендинга мы выбрали бюро «Щука», у которых внушительный бэкграунд, в том числе и в нише дейтинга. Вместе мы провели качественные исследования, определив драйверы и барьеры нашей аудитории. Также мы оценили мировые тренды в дизайне и выбрали наиболее релевантный вариант для ребрендинга. Новая «Мамба» — это человечный сервис для теплого, живого общения между людьми, которые понимают друг друга.