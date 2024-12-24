Креативное бюро «Смена» обновило логотип

Креативное бюро «Смена» провело ежегодное обновление логотипа. Слово «смена» осталось неизменным — этот элемент символизирует непрерывный процесс изменений: трендов, смыслов, направлений и всего вокруг. А написание слова «бюро», которое является отражением постоянного поиска, обновления и развития, поменялось: теперь оно выглядит как граффити, нарисованное баллончиком зеленой краски. Это подчеркивает возвращение команды к андеграундному настроению, которое было заложено в ее айдентику изначально. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

Бюро было основано в июле 2023 года выходцами из агентства «Артикс». Одна из ценностей команды — креатив как постоянное изменение, поэтому компания ежегодно обновляет фирменный стиль.

Евгений Коротаев, исполнительный директор креативного бюро «Смена»: Реализация ежегодной смены логотипа начинается с добровольного конкурса среди нашей команды дизайнеров. Абсолютно любой специалист — от ассистента до арт-директора — имеет право испытать свою силу и предложить свой вариант логотипа на грядущий год. Мы никак не ограничиваем полет мысли, просим только придерживаться пары правил, которые в основном касаются слова «смена» в лого, в остальном — даем полную свободу действий. В этом году ветвь победителя досталась одному из самых молодых участников команды — Полине. Она с нами всего полгода, но у нее получилось удивить всех.



Полина Ким, дизайнер креативного бюро «Смена»: В процессе разработки нового логотипа я отталкивалась от наших ключевых ценностей: индивидуальности, свободы и андеграунда. Основным источником вдохновения стали уличные граффити, каллиграфия и методы рисования, которые используют уличные художники. Первые наброски получились более «дутыми» и фигурными, но со временем я пришла к более аккуратному дизайну с акцентом на форму и написание букв. Особое внимание уделила букве «Б» — ее итоговый вид задал направление дальнейшей работы над логотипом.

Новый дизайн предусматривает дополнительные цвета и будет интегрирован в другие элементы фирменного стиля: визуал соцсетей, мерч, текущие и новые продукты бюро.