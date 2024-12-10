Wildberries & Russ представила корпоративный бренд и логотип RWB

Объединённая компания Wildberries & Russ презентовала корпоративный бренд и логотип RWB. Бренды Wildberries и Russ сохраняются для привычного использования. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.

Бренд RWB станет материнским. Его будут применять для продуктов объединённой компании, которые появятся в портфеле в будущем: в сфере IT-индустрии, инноваций, обучения.

RWB намерена вывести автоматизацию и персонализацию сервисов на новый уровень, предложить клиентам и партнёрам логистические решения, услуги и другие сервисы, а также поддерживать предпринимателей.

Приоритеты Wildberries & Russ — вывод качества обслуживания партнёров и клиентов во всех сферах деятельности компании на новый уровень и реализация лидерских компетенций.

О планах ГК Russ и Wildberries объединиться для создания цифровой торговой платформы было объявлено в июне 2024 года. География проекта охватит территорию России, Индии, Китая, стран СНГ, Азии, Африки и Ближнего Востока. В ноябре RWB получила права на товарные знаки Wildberries.