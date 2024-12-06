DDVB разработали новый бренд детских смесей Infany для компании «Прогресс»

Команда АО «Прогресс» вывела на рынок детскую сухую молочную смесь Infany. За разработку бренда взялось агентство DDVB , сделав упор на простые человеческие ценности. О всех подробностях Sostav рассказала команда проекта.

При разработке позиционирования, нейминга и дизайн-концепта было решено сделать ставку на молодых и активных женщин, которые успешно совмещают материнство, заботу о семье и социальную жизнь. Команда проекта решила избавиться от сложных описаний и научных формул, которые усиливают тревогу и опасения о здоровье ребенка. Главной задачей стало построить бренд вокруг маминых чувств, сконцентрировать внимание на эмоциях и впечатлениях, а не на рассуждениях и указаниях.

Анастасия Клочкова, старший бренд-менеджер Infany: Основной нашей задачей, как компании, было разработать современный продукт, который будет максимально приближен по своим питательным и полезным свойствам к грудному молоку, чтобы в случаях, когда грудное молоко отсутствует или его недостаточно, мама могла найти на полке питание высокого качества для своего малыша.

Разработанное креативной командой DDVB название — Infany — отсылает к началу материнства, к позитивным эмоциям, полученным от времени, проведенным с малышом.

Виктор Китаев, креативный директор направления FMCG агентства DDVB: Концепция дизайна строится вокруг объятий. Стилизованные руки, обнимающие близкого человека, вызывают чувства теплоты и заботы, которые никогда не бывают лишними. Как родители с помощью объятий выражают свою поддержку и любовь детям, а дети — родителям, так и бренд всегда готов поддержать и «приобнять» маму и малыша. Каждая покупательница увидит близкие ей символы, благодаря чему будет проще и комфортнее принять решение.

Дизайн получился современным и лаконичным. Он передает идеи, заложенные в бренд, и выделяет продукцию Infany на полке. На упаковке дизайнеры оставили только главное, донесли сложные научные термины простым и доступным языком.

Команда проекта

DDVB (агентство)

Креативный директор: Виктор Китаев

Арт-директор: Дарья Медведева

Дизайнер: Анна Курятина

Руководитель проекта: Полина Хамова

АО «Прогресс» (клиент)

Директор по маркетингу: Мария Каданцева

Руководитель отдела дизайна: Наталья Быстрова

Маркетинг менеджер: Ирина Змиевская

Старший бренд-менеджер: Анастасия Клочкова