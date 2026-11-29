Ювелирная сеть «585 Золотой» запустила ко Дню матери рекламную кампанию, построенную на знакомой многим ситуации: мама уверяет, что ей ничего не нужно, когда дети спрашивают о подарке. Вместе с проектом «Это знак» компания решила обыграть эту фразу и предложила покупателям по-новому взглянуть на привычный ответ.

Центральной частью проекта стала специальная коллекция «Ничего». В нее вошли украшения из белого золота, изделия с различными вставками, серьги и аксессуары, а также подарочные сертификаты. Для нее бренд создал отдельную страницу, превратив неоднозначное мамино пожелание в готовую подборку подарков.

Идею дополнили рекламными карточками с узнаваемыми ситуациями из семейной жизни. Один из главных посылов кампании звучит так: «Мамы говорят, что им ничего не нужно. Это единственное, чему не нужно верить».

Директор по маркетингу «585 Золотой» Станислав Колосков объяснил, что команда решила обыграть разницу между словами мам и их настоящими желаниями. По задумке компании, проект должен помочь покупателям лучше понять близких и выбрать подарок, даже если те прямо ничего не просят.