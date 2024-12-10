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10.12.2024 в 12:00

Новый логотип — новые мы: продюсерский центр «Инсайт Люди» провел ребрендинг

Крупнейшее блогерское агентство России представило логотип, отражающий синергию идей и людей

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Компания «Инсайт Люди» объявила о ребрендинге под слоганом «Новые мы», представив обновленный логотип, цветовые решения и актуальный дизайн-код своего бренда. Крупнейшее в России блогерское агентство на базе продюсерского центра существует с 2021 года, с 2023 года входит в состав «Газпром-Медиа Холдинга». «Инсайт Люди» работает по нескольким направлениям, включая музыкальное, медийное, креативное продюсирование и образовательную платформу для резидентов. На сегодняшний день компания насчитывает 87 регионов присутствия, а до конца года их число вырастет до 89.

Новый логотип — новые мы: продюсерский центр «Инсайт Люди» провел ребрендинг Новый логотип — новые мы: продюсерский центр «Инсайт Люди» провел ребрендинг Новый логотип — новые мы: продюсерский центр «Инсайт Люди» провел ребрендинг Новый логотип — новые мы: продюсерский центр «Инсайт Люди» провел ребрендинг Новый логотип — новые мы: продюсерский центр «Инсайт Люди» провел ребрендинг Новый логотип — новые мы: продюсерский центр «Инсайт Люди» провел ребрендинг Новый логотип — новые мы: продюсерский центр «Инсайт Люди» провел ребрендинг

Алина Зиннатуллина, генеральный директор продюсерского центра «Инсайт Люди»:

Когда наш продюсерский центр начал работу, он назывался Insight People. Спустя время мы проанализировали пройденный путь и увидели, что смогли объединить огромное количество талантливых людей со всей России. Ведь мы действительно предоставляем уникальные возможности для самореализации и самовыражения. Сегодня уже более 2,5 тысяч блогеров стали нашими резидентами и называют себя «Инсайт Люди». Так мы поняли, что если работаем для жителей нашей большой страны, то и наше название должно звучать на русском языке.

Новый логотип — новые мы: продюсерский центр «Инсайт Люди» провел ребрендинг Новый логотип — новые мы: продюсерский центр «Инсайт Люди» провел ребрендинг Новый логотип — новые мы: продюсерский центр «Инсайт Люди» провел ребрендинг Новый логотип — новые мы: продюсерский центр «Инсайт Люди» провел ребрендинг Новый логотип — новые мы: продюсерский центр «Инсайт Люди» провел ребрендинг

В департаменте маркетинга «Инсайт Люди» прокомментировали концепцию нового логотипа, пояснив, что он представляет союз двух букв — «И» и «Л». «И» («Инсайт») выступает как основа, центральный элемент, объединяющий все подразделения продюсерского центра, а «Л» («Люди») подчеркивает, что именно люди являются важнейшей частью компании. Так, логотип передает смысловое единство и взаимосвязь, в которой «Инсайт» и «Люди» существуют как одно целое.

Ребрендинг затронет офисы всех студий продюсерского центра. В 2025 году резиденты и гости отделений по всей России, которых уже насчитывается более 70,смогут оценить обновленный дизайн компании.

Новый логотип — новые мы: продюсерский центр «Инсайт Люди» провел ребрендинг Новый логотип — новые мы: продюсерский центр «Инсайт Люди» провел ребрендинг Новый логотип — новые мы: продюсерский центр «Инсайт Люди» провел ребрендинг Новый логотип — новые мы: продюсерский центр «Инсайт Люди» провел ребрендинг Новый логотип — новые мы: продюсерский центр «Инсайт Люди» провел ребрендинг
Логотип Ребрендиг «Инсайт Люди»
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