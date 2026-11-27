Mark Formelle работает с 2009 года. Сегодня у бренда 18 собственных фабрик, более 26 млн изделий в год и более 300 магазинов в Беларуси, России, Казахстане и Узбекистане. Чем шире аудитория, тем сложнее оставаться понятным. Столкнувшись с этой задачей, Mark Formelle обратился в агентство ONY . О том, как запрос на обновление логотипа перерос в переосмысление всего бренда, команда рассказала Sostav.

Задача

За запросом стояли три задачи:

остаться в актуальном культурном контексте, привлечь молодых покупателей и не потерять нынешних;

нарастить узнаваемость в России: это второй рынок после Беларуси, в 2025 году компания открыла здесь собственное производство;

обновить логотип и сохранить его узнаваемость.

При этом рынки устроены по-разному. В Беларуси бренд знают по магазинам. В России сеть еще растет, и многие впервые видят бренд в карточке товара на маркетплейсе. Система должна была работать и там, и там.

Партнерство: от логотипа к идее

Когда говоришь со всеми сразу, представление о самом бренде размывается: кто его аудитория, какой у него продукт и характер. Новому покупателю в таком бренде не за что зацепиться. Поэтому клиент спросил прямо: на чем сосредоточиться?

ONY начало с аудита: изучило рынок, аудиторию, конкурентов и международную практику в модной категории. Нужно было найти ключевое напряжение — противоречие между тем, что предлагает рынок, и тем, чего хочет покупатель. Ответ на него агентство и команда Mark Formelle искали вместе.

Напряжение нашлось в самой категории. Рынок предлагает делить гардероб по случаям: одно для работы, другое для отдыха, третье для выхода. А покупатель Mark Formelle хочет хорошо выглядеть весь день и не переодеваться под каждый повод.

Отсюда новая роль бренда — стильная одежда для всего, что может случиться за день. Она опирается на то, что Mark Formelle знает о своих покупателях: их ритм жизни и желание выглядеть современно. Эта идея подходит и бизнесу, который хочет расширить продуктовое предложение.

Труднее всего было не добавить, а убрать. Массовому бренду непросто отказаться от части сообщений, даже ради ясности. Поэтому работали в тандеме: агентство предлагало, что отбросить, а клиент проверял эти решения на своем покупателе и ассортименте.

Итогом стала креативная концепция «Одежда, готовая к твоей жизни». Характер бренда описали тремя словами: открытый, веселый, с перчинкой.

Екатерина Ворончук, коммерческий директор Mark Formelle: Мы пришли за ребрендингом, а в итоге переосмыслили то, как рассказываем о себе. В ассортименте Mark Formelle более 10 тыс. позиций, и нам не хватало одной идеи, которая объединила бы их. Вместе с командой ONY мы не стали придумывать бренд заново, а нашли то, что всегда было его частью: жизнь не делится на строгие сценарии, и человек хочет оставаться собой в любой ситуации. Ребрендинг обновил визуальный язык и помог сформулировать, кем мы были всегда.

Айдентика: ризография

Визуальную метафору взяли из полиграфии. Ризография — способ печати, при котором яркие цвета ложатся слоями и неровно накладываются друг на друга. Выглядит это художественно, а стоит недорого. В этом и есть портрет бренда. Наложение цветов еще и показывает ассортимент: под любое событие дня находится своя комбинация.

В массмаркете покупатель выбирает за секунды, поэтому визуальный язык здесь работает как продавец. Вот из чего он состоит:

Квадрат в логотипе остался: его знают, и это капитал бренда.

Характер передает типографика: собственные буквы с выразительными формами и футуристичные шрифты.

Каждый элемент узнается и отдельно от остальных — это важно для карточек на маркетплейсах.

В систему вошел Мифик, маскот бренда. Его и фирменную типографику планируют перенести на одежду.

Систему проверили на носителях: в фотостиле, форме консультантов и карточках товаров для маркетплейсов. Часть решений для формы может стать самостоятельным товаром — так идеи из коммуникации переходят в продукт.

Сложности

Ширина. У бренда множество линеек одежды, несколько стран, несколько каналов продаж и покупатели разного возраста. Фокус нужно было сузить, но не слишком: чтобы бренду стало понятно, с кем он говорит, и при этом он остался массовым.

Темп. Коллекции и выкладка в магазинах меняются почти каждую неделю, и нишевое решение такого темпа не выдержит. Поэтому базовый стиль сделали сдержанным: он подходит для любых коллекций, а характер добавляют цвет, буквы и персонаж. ONY проектировало систему для компании с 18 фабриками, а не для бутика.

Результат

Теперь у Mark Formelle есть ответ на вопрос, на чем сосредоточиться, — это одежда на весь день. Широкий ассортимент, который раньше казался проблемой, стал доказательством этой идеи: повседневная, домашняя и спортивная одежда, белье, носки и колготки для женщин, мужчин и детей действительно закрывают весь день.

Бренд получил платформу, обновленную айдентику, фотостиль и набор носителей — от карточек товаров до формы консультантов. Работа продолжается: агентство готовит брендбук, а команды обсуждают развитие персонажа и одежду с фирменной графикой.

Татьяна Лебедева, арт-директор ONY: Мы взялись за работу, держа в голове, что перед нами практически масштабный бренд со своими производствами и очень разным продуктом, который транслируется через разные медиумы. Задача непростая: сделать стиль очень масштабируемым и узнаваемым повсюду, поэтому каждый ассет в айдентике имеет яркий характер, но не кричит, а работает деликатно на общую задумку. Айдентика гибкая, но в меру задиристая, как мы и хотели.

ONY (агентство)

Креативный директор: Сергей Лавриненко

Арт-директор: Татьяна Лебедева

Дизайнеры: Марк Ломакин, Федор Щепин

Директор по стратегии: Леонид Андреев

Стратеги: Нина Губская, Ирина Слонь

Продюсер: Александра Булыгина

Над кейсом работали:

Арт-директор: Татьяна Лебедева

Арт-директор: Андрей Иляскин

Дизайнер: Марк Ломакин

Старший менеджер по маркетингу: Юлия Школа

Mark Formelle (клиент)

Сооснователь бренда: Светлана Сипарова

Сооснователь бренда: Андрей Сериков

Заместитель директора по коммерческим вопросам: Екатерина Ворончук

Арт-директор: Светлана Сачкова

Заместитель директора департамента маркетинга: Александра Юхнель

Заместитель руководителя отдела фотостудии: Анна Серикова

Руководитель отдела визуального мерчендайзинга: Валерия Кирина