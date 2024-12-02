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02.12.2024 в 13:50

«Артикс» провел ребрендинг мобильного направления

Отдельный бизнес в структуре агентства теперь называется «Мобилка»

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Агентство ответственного маркетинга «Артикс» провело ребрендинг мобильного направления. Теперь оно называется «Мобилка» и функционирует как отдельный бизнес в структуре агентства.

«Артикс» выделил мобильное направление девять лет назад. До ребрендинга оно называлось Artics Mobile Solutions.

В октябре 2023-го агентство «Артикс» представило новое позиционирование, а из названия исчезло Internet Solutions.

Нынешний ребрендинг мобильного подразделения стал логичным продолжением изменений — так появилась «Мобилка», рассказали Sostav в компании. Как и «Артикс», «Мобилка» реализует концепцию ответственного маркетинга.

Евгений Паршин, сооснователь и директор по маркетингу «Артикс»:

Мы решили сделать дополнительный акцент на направлении продвижения мобильных приложений, которое является лидирующим в ряде сегментов, и вывели на рынок новый бренд. Гордимся той экспертизой и результатами, которые достигли за эти годы — команда «Мобилки» в этом плане стабильна и готова к новым высотам. А яркий запоминающийся бренд позволит подчеркнуть позиционирование и, надеюсь, найдет отклик у партнеров и коллег по рынку.

Иван Николюкин, руководитель «Мобилки»:

По факту мы всегда были самостоятельной командой, агентством внутри агентства со значительной долей уникальных клиентов, своей спецификой и структурой. Уникальный бренд для мобильного подразделения — логичное развитие нашей истории.

Внутри мы всегда говорим, что мы мобилка, и поскольку мы привыкли вещи называть своими именами. Отсюда и появилось название — «Мобилки».

Ребрендинг Артикс «Мобилка» Агентство ответственного маркетинга
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