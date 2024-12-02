«Артикс» провел ребрендинг мобильного направления

Иван Николюкин, руководитель «Мобилки»:

По факту мы всегда были самостоятельной командой, агентством внутри агентства со значительной долей уникальных клиентов, своей спецификой и структурой. Уникальный бренд для мобильного подразделения — логичное развитие нашей истории.

Внутри мы всегда говорим, что мы мобилка, и поскольку мы привыкли вещи называть своими именами. Отсюда и появилось название — «Мобилки».