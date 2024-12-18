«Островок B2B» провел ребрендинг

Сервис онлайн-бронирования отелей, авиабилетов и трансферов для туристических агентств «Островок B2B» представил новую айдентику. Бренд изменил название и логотип, а также обновил цветовую палитру.

Теперь наименование «Островок B2B» пишется на кириллице. Название материнского бренда переместилось перед приставкой «B2B». Кроме того, в логотип добавился восклицательный знак, который «отражает восторг и добавляет динамики шрифту».

В основе ребрендинга — общий для компании концепт «О! Моментов». Так в «Островке» называют позитивные эмоции, которые люди испытывают от долгожданного отдыха и планирования поездки.

В компании считают, что «О! Моменты» могут переживать не только туристы, но и профессионалы туристической индустрии, которые используют платформу для организации путешествий для своих клиентов. Поэтому в обновленной айдентике бренда важным визуальным элементом в коммуникации становится буква «О», которая символизирует восторг, радость и приятное удивление.

В фирменной палитре на смену светло-желтому цвету пришли фиолетовый и черный, а также их оттенки. Теперь основной цвет бренда — фиолетовый — насыщенный, заряженный, создающий ощущение постоянного движения и неиссякаемой энергии. Глубокий и акцентный черный символизирует «надежность и уверенность».

Сергей Денисов, директор по бренд-маркетингу, «Островок»: Новая бренд-архитектура группы компаний «Островок» была основана на саб-брендинге, поэтому каждый из продуктов получил свое уникальное позиционирование и визуальную айдентику. При выборе цвета был проведен анализ спектра решений в категории — хотелось выделяться и не быть как все. Поскольку «Островок В2В» ориентирован на эффективность, основными цветами стали энергичные и нестандартные для категории оттенки. Вместе эти два цвета — фиолетовый и черный — создают необходимый баланс уверенности и заряженности.

По словам Сергея Денисова, директора по бренд-маркетингу, команде было важно подчеркнуть связь бренда «Островок В2В» с материнской компанией и при этом дать ему отличительные элементы.

«Например, в визуальных коммуникациях мы использовали общий для всех брендов «Островка» элемент айдентики — паттерны, состоящие из многократного повторения буквы «О», и крупную «О» как часть фотостиля», — уточнил эксперт.

К этому графическому приему добавились объемные иконки в фирменных цветах сервиса «Островок В2В» и новые текстуры. «Это сочетание создает четкую ассоциацию бренда с современным диджитал-сервисом. В поддержку обновленного бренда мы запустили медийную рекламу, а также рекламную кампанию на профильных диджитал-ресурсах и в соцсетях», — отметила старший бренд-маркетинг менеджер «Островок В2В» Вероника Китаева.

Сайт и мобильное приложение сервиса «Островок B2B» уже обновили визуальный стиль. Изменения произошли под лозунгом «Новый дизайн — всё тот же классный сервис для профессионалов туриндустрии».

«Островок B2B» завершает серию ребрендингов, которую в этом году проводила группа компаний «Островок». В апреле новый стиль представил сервис для самостоятельных путешественников «Островок», в октябре обновилась платформа для организации деловых поездок «Островок Командировки».

Дарья Кочеткова, управляющий директор группы компаний «Островок»: Серия ребрендингов, которую мы провели в этом году, должна укрепить позиционирование компании и усилить восприятие брендов как взаимосвязанных сервисов, входящих в единую группу. В 2024-м «Островок B2B» прошел важный рубеж — ровно 10 лет мы строим технологичные онлайн-инструменты для профессионалов туристической индустрии и помогаем агентствами и туроператорам развивать их бизнес.

Состав творческой группы

«Островок B2B» (клиент)

Директор по маркетингу: Анна Кладова

Арт-директор: Мария Панихина

Директор по бренд-маркетингу: Сергей Денисов

Старший бренд-маркетинг менеджер: Вероника Китаева

The Clients (агентство)