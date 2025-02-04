Новосибирск и металлургия: чем запомнился брендинг в январе

В январе брендинги брали не количеством, а качеством. Обновленный дизайн магазина «Читай-город», позиционирование и облик Новосибирского государственного университета экономики и управления и «Скала^р», который подошел к будущему с модульным подходом — все это и другие проекты в подборке Sostav.

НГУЭУ и «Март» поменяли позиционирование и облик университета

Новосибирский государственный университет экономики и управления обновил айдентику и позиционирование. Брендинговое агентство «Март» представило вуз как флагман предпринимательства, разработав новый слоган: «Мечтай, учись и создавай». Яркий визуальный стиль с динамичной графикой подчеркивает многогранные возможности студентов. Новый бренд делает НГУЭУ более заметным и современным. Подробнее на Sostav.

«Скала^р» перезапустил бренд с модульным подходом к будущему

ИТ-компания «Скала^р» прошла трансформацию от разработчика ПО виртуализации до производителя программно-аппаратных комплексов. В ребрендинге, созданном совместно с агентствами Sensesay и Pinkman, отражена ключевая идея — устойчивость в условиях технологических изменений. Новый логотип с каретом символизирует контроль и максимальную эффективность, а фирменный стиль передает надежность и высокий технологический уровень бренда. Подробнее на Sostav.

«Читай-город» провел ребрендинг и обновил концепцию сети

Федеральная сеть «Читай-город» обновила концепцию магазинов, сделав их более атмосферными. В ТРЦ «Авиапарк» появилось пространство с мини-гостиными, адаптивной мебелью и домашними люстрами. Новый дизайн создает камерную обстановку, а уникальные инсталляции и освещение вовлекают в мир книг. Ребрендинг от Weavers Brand Consultancy превратил магазин в пространство для чтения, встреч и вдохновения. Подробнее на Sostav.

«Шармэль» добавил элегантность в новый дизайн

Впервые за 15 лет «Шармэль» обновил упаковку, сохранив фирменный белый цвет, но сделав дизайн современнее. Агентство DDVB усилило акцент на продукте, добавило клеймы и многослойную систему, подчеркнув легкость и элегантность бренда. Новый стиль не только отвечает трендам, но и выделяет «Шармэль» среди конкурентов, сохраняя узнаваемость и традиции. Подробнее на Sostav.

«Прибытие в Место значения»: дизайн книги-диалога о времени и пространстве

Каталог к выставке Ирины Дрозд и Дмитрия Шорина — это не просто справочник, а самостоятельный арт-объект. Его дизайн отражает дух доходного дома, где прошла экспозиция: плотные цветовые акценты, свободная компоновка репродукций и типографика, вдохновленная пространством. Контраст матового картона и золотого тиснения на обложке символизирует дуальность художников.

Айдентика Positano Essentiae: чистота, экспертиза, средиземноморский дух

Fabula Branding разработала визуальный стиль для косметики Positano Essentiae, отражающий фармацевтическое наследие и природную чистоту. Логотип с лаконичной типографикой подчеркивает экспертность, а эмблема с Гигеей на морском коне символизирует доверие и качество. Минималистичный черно-белый дизайн формирует бренд-блок на полке, а цветные полосы в навигации помогают различать 30+ позиций. Айдентика адаптирована для международной аудитории, сохраняя дух Positano Essentiae.

DS1 branding провели редизайн трубочек «Bakery Story»

Агентство DS1 branding обновило упаковку трубочек «Bakery Story», передав ценности бренда: натуральные ингредиенты, семейные традиции и насыщенный вкус. Новый дизайн подчеркивает премиальность продукта и выделяет его среди конкурентов.

Лаконичная эстетика с мягкими пастельными оттенками и акцентными цветами, соответствующими вкусам, создает современный, чистый образ. В центре упаковки — аппетитные изображения трубочек с ягодной начинкой и клеймы, подчеркивающие натуральность и богатство вкуса. Прозрачное «окошко» позволяет покупателю увидеть сам продукт, что усиливает доверие и подтверждает честность бренда.

Редизайн не только повышает визуальную привлекательность, но и отвечает современным потребительским запросам. Тренд на «тот самый вкус из детства» и натуральность усиливает эмоциональную связь с покупателем, вызывая ассоциации с уютным семейным чаепитием. Новый облик «Bakery Story» выгодно выделяет продукт на полке и делает его выбор осознанным и приятным.

«Прибытие в Место значения»

Такое название носит совместная выставка художников Ирины Дрозд и Дмитрия Шорина. Выставка предлагает посетителям переосмысление пространства московского доходного дома «Первого Российского страхового общества».

Команда агентства Tomatdesign создала дизайн книги, которая была призвана раскрыть потенциал творческого дуэта художников и ценность их произведений.

Дизайн интерьера книги тонко цитирует организацию пространства выставки: каждый из разделов соответствует темам экспозиции и выделяется плотным цветом шмуцтитула с монументальной типографикой заголовков; на разворотах много воздуха, где репродукции и тексты, подобно картинам на стенах, располагаются ритмично, свободно и без формальности, находясь на комфортной дистанции друг от друга.

Обложка каталога отражает ключевой аспект выставки — диалог двух художников, схожих в интерпретации образов, но при этом — кардинально разных рассказчиков. Для того чтобы выразить концепцию дуальности, команда дизайнеров использовала эффект визуального и тактильного контраста, объединив несовместимые, на первый взгляд, материалы — матовый брутальный картон и глянцевое парадное золотое тиснение.