«Шармэль» обновил упаковку впервые за 15 лет

«Ударница» обновила дизайн упаковки одного из своих брендов — «Шармэль». Он появился на рынке 20 лет назад, и последние 15 лет его упаковка не менялась. О работе над проектом Sostav рассказала команда брендингового агентства DDVB.

Обновление дизайна стало шагом к тому, чтобы соответствовать актуальным визуальным тенденциям и дистанцироваться от конкурентов, которые начали копировать фирменные элементы упаковки.

Марина Смольская-Терехина, бренд-менеджер АО «Ударница»: «Шармэль» — бренд с бэкграундом в своей категории. Он долго оставался неизменным, из-за этого со временем стал ассоциироваться с советской классикой. Поэтому было необходимо обновление, без утраты его истории. Редизайн упаковки стал логичным решением, к которому мы пришли в процессе пересмотра платформы бренда.

Брендинговое агентство DDVB сохранило в основе дизайна белый цвет, который неразрывно связан с брендом, в качестве основного элемента. В логотип были внесены небольшие изменения: он стал более современным, но сохранил преемственность — так же, как и логотип мастер-бренда «Ударница».

Главный акцент был сделан на продукте. На упаковке появились клеймы. Обновленная и многослойная дизайн-система сохранила цельность образа, подчеркнула ключевые ценности бренда: легкость, женственность и элегантность.

Дарья Медведева, арт-директор брендингового агентства DDVB: Ключевой задачей было сохранить узнаваемость, так как позиционирование бренда несколько изменилось, а целевая аудитория достаточно консервативна. Мы акцентировали внимание на ситуации потребления и самом продукте, обновили фотостиль, улучшили дифференциацию за счет цветовых акцентов и сделали упаковку более премиальной.

Состав творческой группы

АО «Ударница» (заказчик)

Бренд-менеджер: Марина Смольская-Терехина

Директор по маркетингу: Маргарита Дрогина

DDVB (брендинговое агентство)

Креативный директор: Виктор Китаев

Арт-директор: Дарья Медведева

Препресс: Денис Смуров

Руководитель проекта: Люба Алпатова