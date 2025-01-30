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18+
30.01.2025 в 17:00

«Шармэль» обновил упаковку впервые за 15 лет

Новый дизайн бренда «Ударницы» разработало агентство DDVB

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«Ударница» обновила дизайн упаковки одного из своих брендов — «Шармэль». Он появился на рынке 20 лет назад, и последние 15 лет его упаковка не менялась. О работе над проектом Sostav рассказала команда брендингового агентства DDVB.

Обновление дизайна стало шагом к тому, чтобы соответствовать актуальным визуальным тенденциям и дистанцироваться от конкурентов, которые начали копировать фирменные элементы упаковки.

Марина Смольская-Терехина, бренд-менеджер АО «Ударница»:

«Шармэль» — бренд с бэкграундом в своей категории. Он долго оставался неизменным, из-за этого со временем стал ассоциироваться с советской классикой. Поэтому было необходимо обновление, без утраты его истории. Редизайн упаковки стал логичным решением, к которому мы пришли в процессе пересмотра платформы бренда.

Брендинговое агентство DDVB сохранило в основе дизайна белый цвет, который неразрывно связан с брендом, в качестве основного элемента. В логотип были внесены небольшие изменения: он стал более современным, но сохранил преемственность — так же, как и логотип мастер-бренда «Ударница».

Главный акцент был сделан на продукте. На упаковке появились клеймы. Обновленная и многослойная дизайн-система сохранила цельность образа, подчеркнула ключевые ценности бренда: легкость, женственность и элегантность.

«Шармэль» обновил упаковку впервые за 15 лет «Шармэль» обновил упаковку впервые за 15 лет «Шармэль» обновил упаковку впервые за 15 лет «Шармэль» обновил упаковку впервые за 15 лет

Дарья Медведева, арт-директор брендингового агентства DDVB:

Ключевой задачей было сохранить узнаваемость, так как позиционирование бренда несколько изменилось, а целевая аудитория достаточно консервативна. Мы акцентировали внимание на ситуации потребления и самом продукте, обновили фотостиль, улучшили дифференциацию за счет цветовых акцентов и сделали упаковку более премиальной.

Состав творческой группы

АО «Ударница» (заказчик)

Бренд-менеджер: Марина Смольская-Терехина
Директор по маркетингу: Маргарита Дрогина

DDVB (брендинговое агентство)

Креативный директор: Виктор Китаев
Арт-директор: Дарья Медведева
Препресс: Денис Смуров
Руководитель проекта: Люба Алпатова

DDVB
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