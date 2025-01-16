НГУЭУ вышел к абитуриентам с обновленным брендом

НГУЭУ — Новосибирский государственный университет экономики и управления. Перед учебным заведением стояла задача разработать новое позиционирование, айдентику и платформу бренда, а также слоган и коммуникационное сообщение. Для решения этой задачи было решено обратиться в брендинговое агентство «Март», которое сделало ставку на презентации университета как флагмана предпринимательской деятельности. Предварительно были выделены сегменты ЦА. Важно было привлечь внимание не только школьников, их родителей и абитуриентов. Стояла задача проработать коммуникационный стиль и для такой аудитории, как государственные структуры и общество в целом. Подробностями команда проекта поделилась с Sostav.

Ник Запорожский, владелец и креативный директор брендингового агентства «Март»: В процессе работы над платформой бренда было решено сосредоточиться на темах, которые обычно ассоциируются с высоким качеством образования: важность мнения студентов, поддержка на всех этапах обучения и помощь с трудоустройством. Эти тезисы были выбраны, чтобы подчеркнуть ориентированность на потребности учащихся.

НГУЭУ решено было позиционировать как университет нового поколения, флагман развития предпринимательской и управленческой активности молодежи Сибири. Поэтому новым слоганом вуза стал слоган «Мечтай, учись и создавай».

Новый знак университета иллюстрирует многочисленные направления профессионального роста студентов и выбор персональных стратегий. При создании айдентики агентство «Март» изменило и сделало шире цветовую гамму бренда, оставив в качестве основного цвета корпоративный синий, но сделав его более ярким и современным.

Корпоративная графика в виде лучей поддерживает метафору знака. Это удобный инструмент оформления всех материалов бренда. Графика легко масштабируется и подстраивается под любой формат носителя.

В результате получилось удобное в использовании решение, соответствующее новой платформе бренда. В ходе работы над фирменным стилем были созданы корпоративные константы, макеты наружной рекламы, мерч, полиграфия и презентации, шаблоны оформления методических пособий, постеров, навигация, оформление социальных сетей и другие материалы, необходимые в работе университета.

Екатерина Шевченко, начальник отдела маркетинга и продвижения НГУЭУ: У нас не стоит задача поменять срез аудитории, но мы точно хотим стать ближе к студентам, стимулировать их на инициативу, самоуправление, принятие решений. Мы сейчас живем в мире, где решение принимается за несколько секунд, когда современная молодежь на уровне чувств определяет — нравится или не нравится, мое или не мое. То же самое с учебным заведением, абитуриент понимает, на одной ли он волне с университетом. Это закладывается в основу для принятия решения о поступлении. И это объясняет необходимость обновления бренда нашего университета.

Состав творческой группы

НГУЭУ (клиент)



Начальник отдела общественных связей: Дмитрий Калинин

Проректор по внешним связям: Владимир Ромашин

Начальник отдела маркетинга и продвижения: Екатерина Шевченко

«Март» (агентство)

Арт-директор: Ник Запорожский

Продюсер: Мария Иванова

Дизайнер: Екатерина Сушанская

Дизайнер: Юрий Кутьков

Визуализатор: Александр Гаврилов

Моушн-дизайнер: Феликс Ткачук

Копирайтер: Дмитрий Дементьев

Стратег: Варвара Дымова