Позиционирование сложного ИТ-продукта: как происходил ребрендинг «Скала^р»

Компания «Скала^р» — разработчик и производитель модульной платформы для построения высоконагруженной ИТ-инфраструктуры — поделилась с Sostav опытом репозиционирования и создания визуального образа бренда.

«Скала^р» совершила трансформацию, преодолев путь от разработчика ПО виртуализации в 2015 году до разработчика и производителя модульной платформы с широким стеком продуктов — программно-аппаратных комплексов (Машин). Ребрендинг вендора произошел в сотрудничестве с агентством Sensesay и дизайн-агентством Pinkman.

Формирование новых ассоциаций

Светлана Золотарева, директор по маркетингу «Скала^р»: У «Скала^р» широкая линейка продуктов (Машин), однако на момент старта проекта компания по-прежнему воспринималась как производитель ПО виртуализации. Наша цель была посредством ребрендинга установить прочную ассоциативную связь бренда с новым позиционированием, а также через визуальные метафоры донести до заказчиков смыслы и ценности компании.

Задачей проекта стала разработка позиционирования и айдентики бренда, которая позволила бы транслировать экспертность и технологичность компании через совокупность фирменных элементов: от подписи в электронной почте до индустриального дизайна ПАК (Машины).

Целевая аудитория «Скала^р» — крупные организации, представители корпоративного и государственного секторов.

Разрабатывая концепцию ребрендинга, компания исследовала потребности и ожидания целевой аудитории. Результатом стал инсайт: в современном мире ИТ и законодательная сфера находятся в стадии постоянных изменений.

Внутренняя трансформация и внешнее давление — неотъемлемые факторы жизни крупнейших бизнесов, что сопровождается ситуациями нестабильности и уязвимости компаний.

«Скала^р», как разработчик модульной платформы для построения фундамента ИТ-инфраструктуры, дает заказчикам ощущение устойчивости, когда они могут доверить инфраструктурные вопросы продуктам и экспертам бренда, и сконцентрироваться на других задачах бизнеса.

Понимание потребностей аудитории, а также формулирование идеи позволило определить архетип бренда — «маг». Он отражает позицию эксперта в своем направлении и желание улучшить мир посредством создания надежного, комплексного решения, включающего и программную, и аппаратную платформы. «Скала^р» управляет изменениями и преодолевает нестабильность, гарантируя, что с ее продуктами инфраструктура заказчиков будет надёжнее, производительнее и устойчивее. Компания создала продуктовый стек. Уникальность заключается не только в экстремальных показателях Машин «Скала^р» и компонентной базе российского производства, но и в модульном подходе.

Вся продуктовая линейка — комплекс из стандартизированных модулей. Это позволяет заказчикам выбирать составляющие ПАК под конкретные задачи, гибко масштабировать существующую инфраструктуру, а также экономить ресурсы методом переиспользования модулей.

Виктор Урусов, генеральный директор «Скала^р»: За практически 10 лет работы мы проделали большой путь от разработчика ПО виртуализации до разработчика и производителя модульной платформы, включающей технологический стек, достаточный для построения высоконагруженных информационных систем. Выход на новый уровень технологической экспертизы нашел отражение в изменившемся визуальном образе. Брендинг — еще одна грань корпоративной ДНК, отражающая стремление компании к совершенству.

Цель бренда — обеспечить порядок, устойчивость для достижения поставленных задач бизнеса за счет перспективных технологий. Ответив на инсайт аудитории, компания уточнила новое позиционирование и сформировала пирамиду бренда.

Борьба со стихиями и визуализация бренда

Визуальной метафорой стало противостояние природным стихиям и устойчивость, которую бренд транслирует через позиционирование. Ключевые ассоциации и цветовую палитру: океан, скалы, небо.

Контроль и возведение в степень

Отдельное внимание было уделено разработке логотипа: он приобрел акцент в виде символа «карет» — компьютерный знак, который обладает функцией «контроля» или «возведения в степень» в зависимости от его расположения относительно значения.

Оба свойства подошли по смыслу, так как «Скала^р» дает устойчивость и контроль, максимизирует производительность и отказоустойчивость. В результате получилось простое, но стабильное восприятие. Карет стал заменой дефису, который использовался ранее, но не нес смысловой нагрузки.

В качестве фирменной типографики выбор был сделан в пользу шрифта российского производства — TT Hoves. Он обладает явно выраженным характером, но при этом без слишком ярких всплесков или перегибов. Гротеск с узнаваемыми рисунком и геометрией отлично подошел для решения визуальных задач компании из области высоких технологий.

Результаты

Проект ребрендинга занял семь месяцев плотного взаимодействия экспертов «Скала^р», Sensesay и Pinkman.

Артем Кашехлебов, основатель брендингового агентства Sensesay, брендолог студии Pinkman: В результате компания получила элементы бренда, которые масштабируются и транслируют ценности с помощью слов и графики. Соединяя позиционирование, символ, типографику и палитру, «Скала^р» смогла везде демонстрировать цель компании: возведение в степень, улучшение, эффект синергии и, конечно, устойчивость!

Фирменный стиль включает все необходимые компоненты: логотип, цветовую палитру, типографику, паттерны и фотоэлементы, позиционирование, гайдлайны, брендбук с широким набором шаблонов.

Важная составляющая проекта — адаптация визуального языка для продукции «Скала^р». Индустриальный дизайн Машин объединил в едином посыле надежность, производительность и перфекционизм в деталях.

Проведенное после проекта исследование здоровья бренда зафиксировало значительный рост узнаваемости компании: 86% респондентов подтвердили, что характеристика «Отечественный производитель ПАК» является характеристикой «Скала^р».