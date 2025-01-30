Домашние люстры, мини-гостиные и дерево: «Читай-город» провел ребрендинг

Федеральная сеть «Читай-город» представила новую концепцию книжного магазина. Первая обновленная версия открылась в ТРЦ «Авиапарк». Ребрендинг сети провело брендинговое агентство Weavers Brand Consultancy.

Александр Брычкин, генеральный директор ОРС «Читай-город — Буквоед»: При реализации новой концепции мы стремились создать вдохновляющее пространство, где книга становится для читателя источником эмоций, знаний, идей и способом самопознания. Настоящее место встречи с книгой.

Магазин был организован по принципу вовлекающего пространства. Появились уютные мини-гостиные, выделенные секции для комиксов и манги.

Трансформируемая мебель и раздвижные островные зоны позволяют корректировать пространство под встречи с авторами, мастер-классы и клубы по интересам. При создании намеренно ушли от формата open space.

Появилась тщательно проработанная система освещения. Местами это акцентный свет, подчеркивающий камерность, местами световые короба, в мини-гостиной размещены домашние люстры. В кассовой зоне, наоборот — яркое освещение, подчеркнутое огромным диджитал-экраном.

Магазин в «Авиапарке» состоит из уютных разноформатных пространств, в которых много мест для чтения. В поле зрения покупателя представлен какой-то элемент интерьера или аттрактивная зона, приглашающие продолжить знакомство с пространством: необычные ленты из перфорированного металла под потолком, подсвеченные ниши и неоновые инсталляции, тематические иллюстрации на стенах, яркие объемные фигуры или библиотечная анфилада книжных полок. Ранее рубрикация была представлена по торгово-библиографическому классификатору.

Появился новый логотип и стеллажи. Для канцелярских товаров — разноуровневые: в зоне комиксов и манга — «индустриальный» стиль оборудования, в зоне книжного ассортимента разработана система стеллажей из разных оттенков дерева.

Василий Омелье, партнер, креативный директор брендингового агентства Weavers Brand Consultancy: Мы не стали радикально менять узнаваемый и столь любимый миллионами читателей логотип бренда «Читай-город». Он изменился эволюционно, став лаконичным и получив более яркий синий цвет. Более значительные изменения произошли в визуальном стиле бренда: появилась широкая палитра дополнительных цветовых оттенков, за счет которых мы можем гибко адаптировать коммуникацию под различные задачи, новые шрифтовые гарнитуры, стилеобразующая графика и фотостиль. Новый визуальный образ бренда разработан так, чтобы с одной стороны, не мешать знакомству с книгами, а с другой — создавать необходимые акценты в коммуникации.