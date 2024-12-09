«Итоги года 2024»: выбор читателей Sostav

8 декабря завершился первый этап конкурса «Итоги года 2024» — народное голосование за лучшую российскую рекламу. На звание победителя претендуют более 400 работ, представленных в номинациях «Ролики», Digital, «Кампании», «Социальная реклама», BTL, «Принт/Аутдор», «Брендинг» и «Нейросети». В этом году за номинантов отдали рекордные 174 129 голосов, что превысило результаты прошлого года!
На данный момент все работы из лонг-листа распределены по количеству набранных голосов. Первые десять проектов в каждой номинации автоматически попадают в шорт-лист конкурса. Sostav объявляет лидеров народного голосования!
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Digital
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BTL
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Нейросети
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Отобранные кейсы продолжат участие в следующих этапах спецпроекта. Чтобы обеспечить попадание самых ярких работ года в финал, 11 декабря на заседании Попечительского совета будет принято коллегиальное решение о добавлении 10−15 дополнительных проектов в шорт-лист каждой номинации.
Финальные шорт-листы станут известны 12 декабря. После этого, с 16 по 22 декабря, начнется экспертное голосование. Победителей конкурса «Итоги года 2024» и лауреатов премии «Большая рыба» от Sostav определят 150 топ-менеджеров ведущих брендов и медиахолдингов.