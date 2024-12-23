«Итоги года 2024»: лучшие рекламные ролики Читатели Sostav и эксперты индустрии выбрали самые яркие видео этого года

25 ноября на Sostav стартовал конкурс «Итоги года 2024», цель которого — определить лучшую российскую рекламу. Голосование, открытое для читателей и ведущих экспертов отрасли, завершилось 22 декабря. Сегодня будут объявлены лауреаты номинации «Ролики».

Первый этап — народное онлайн-голосование, собравшее рекордные 174 129 голосов за 401 кейс в номинациях «Ролики», BTL, Digital, «Кампании», «Социальная реклама», «Принт/Аутдор», «Брендинг» и «Нейросети». Финальные шорт-листы сформировал попечительский совет. На его заседании добавили в финал работы, которые не набрали достаточно голосов, но могли бы посостязаться с другими заявками.

На третьем этапе победителей выбирал 141 эксперт рекламного рынка. Процесс голосования был прозрачным, а победители будут названы на церемонии «Большая рыба 2025».

Sostav представляет лауреатов номинации «Ролики»:

Распределение призовых мест станет известно на церемонии вручения премии «Большая рыба», которая состоится в начале 2025 года

Клиент: «Авиасейлс»

Агентство: Zebra Hero

Клиент: «Сбер»

Агентство: «СберМаркетинг»

Продакшен: «СберМаркетинг»/Lion Films/Birch Studio

Клиент: МТС

Агентство: BBDO

Обладатели золота, серебра и бронзы среди лауреатов номинации будут объявлены на вручении экспертной рекламной премии «Большая рыба» в 2025 году.

С итоговыми позициями остальных финалистов конкурса по результатам экспертного голосования можно ознакомиться по ссылке ниже.

Поздравляем всех номинантов конкурса «Итоги года 2024»! Уже завтра будут объявлены победители в номинации Digital. Следите за обновлениями на Sostav!