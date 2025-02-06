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Sostav вручит награды
за лучшую российскую рекламу

«Большая рыба 2025»: Sostav вручит награды за лучшую российскую рекламу

19 февраля в 19:00 в event-пространстве «Атмосфера», в двух шагах от Москва-Сити, состоится церемония вручения рекламной премии «Большая рыба 2025». На ней озвучат имена обладателей золота, серебра и бронзы конкурса «Итоги года-2024». Главную профессиональную бизнес-премию в области рекламы и маркетинга проводит ключевое маркетинговое СМИ — Sostav.ru.

Во время церемонии будут названы победители восьми номинаций конкурса «Итоги года-2024»: Ролики, Digital, Кампании, Социальная реклама, BTL, Принт/Аутдор, Брендинг, Нейросети.

Также объявят победителей персональной номинации — «Человек года». Ежегодно в этой номинации награждаются только двое достойнейших профессионалов, которые внесли значительный вклад в индустрию в 2024 году.

За помощь в организации мероприятия Sostav выражает благодарность генеральному партнеру премии «Большая рыба 2025» Wildberries & Russ, а также спонсорам церемонии — ВТБ, ГК «Родная Речь» , MEDIA DIRECTION GROUP , СберМаркетинг , Media Instinct, NMi Group и JAMI LUP и партнёры Lavry, Luxury Sound и Miracles.Video.

В ноябре 2024 года в 20-й раз прошел конкурс «Итоги года», в рамках которого читатели вместе с топ-менеджерами брендов, рекламных агентств и медиахолдингов выбрали лучшую рекламу в России за 2024 год.

Процедура отбора победителей уникальна и проходит в прозрачном режиме в три этапа:

О том, как прошла премия в 2024 году читайте на сайте.

Запросы на приобретение билетов на церемонию направлять организаторам премии:
[email protected], +7(926) 282 57 97 (Наталья Кашина).

Стоимость билета на премию «Большая рыба 2025» — 120 тыс. руб.

До встречи!

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