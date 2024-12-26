«Итоги года 2024»: лучшие проекты в брендинге

Sostav огласил победителей главного рекламного конкурса «Итоги года 2024» и представил тройку лидеров в категории «Брендинг». Лучшие проекты были выбраны 141 экспертом рекламной индустрии — топ-менеджерами ведущих агентств и известных брендов.
Sostav представляет лауреатов номинации «Брендинг»:
Распределение призовых мест станет известно на церемонии вручения премии «Большая рыба», которая состоится в начале 2025 года.
Ikura: вкус Японии с щепоткой Перу
Клиент: ресторан Ikura (White Rabbit Family)
Агентство: Repina branding
«Неспящий кот» на страже бодрости
Клиент: Hummingbird coffee
Агентство: Ohmybrand
МТС и ONY разработали визуальный стиль для «MTС True Tech»
Клиент: МТС
Агентство: ONY
25 ноября на Sostav стартовал конкурс «Итоги года 2024», цель которого — определить лучшую российскую рекламу. Голосование, открытое для читателей и ведущих экспертов отрасли, завершилось 22 декабря.
Первый этап — народное онлайн-голосование, собравшее рекордные 174 129 голосов за 401 кейс в номинациях «Ролики», BTL, Digital, «Кампании», «Социальная реклама», «Принт/Аутдор», «Брендинг» и «Нейросети». Финальные шорт-листы сформировал попечительский совет. На его заседании добавили в финал работы, которые не набрали достаточно голосов, но могли бы посостязаться с другими заявками.
На третьем этапе победителей выбирал 141 эксперт рекламного рынка. Процесс голосования был прозрачным, а победители будут названы на церемонии «Большая рыба 2025».
Поздравляем всех номинантов конкурса лучшей российской рекламы «Итоги года 2024»! Завтра станут известны победители номинации «Нейросети». Следите за новостями на Sostav.