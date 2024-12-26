«Итоги года 2024»: лучшая принт/аутдор-реклама

Sostav объявил победителей главного рекламного конкурса «Итоги года 2024» и раскрыл тройку лидеров в номинации «Принт/Аутдор». Лучшими стали кейсы, отобранные 141 экспертами рекламного рынка — топ-менеджерами ведущих агентств и брендов.
Sostav представляет лауреатов номинации «Принт / Аутдор»:
Распределение призовых мест станет известно на церемонии вручения премии «Большая рыба», которая состоится в начале 2025 года
Если заложило уши — скажите «Ааааавиасейлс»
Клиент: «Авиасейлс»
Как «Т-Банк» «Бурдж-Халифу» купил
Клиент: «Т-Банк»
Агентство: SkyTecKnowlogy
«Вязаная шапка на ВДНХ»
Клиент: «Совкомбанк»
Агентство: PHD, Fuse
Продакшен: INCRDBL
25 ноября на Sostav стартовал конкурс «Итоги года 2024», цель которого — определить лучшую российскую рекламу. Голосование, открытое для читателей и ведущих экспертов отрасли, завершилось 22 декабря.
Первый этап — народное онлайн-голосование, собравшее рекордные 174 129 голосов за 401 кейс в номинациях «Ролики», BTL, Digital, «Кампании», «Социальная реклама», «Принт/Аутдор», «Брендинг» и «Нейросети». Финальные шорт-листы сформировал попечительский совет. На его заседании добавили в финал работы, которые не набрали достаточно голосов, но могли бы посостязаться с другими заявками.
На третьем этапе победителей выбирал 141 эксперт рекламного рынка. Процесс голосования был прозрачным, а победители будут названы на церемонии «Большая рыба 2025».
Поздравляем всех номинантов конкурса лучшей российской рекламы «Итоги года 2024»! Сегодня вечером станут известны победители номинации «Брендинг». Следите за новостями на Sostav.