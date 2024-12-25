«Итоги года 2024»: лучшие BTL-проекты Читатели Sostav и эксперты индустрии выбрали самые запоминающиеся PR-активации года

Sostav объявил победителей рекламного конкурса «Итоги года 2024» и представил тройку лидеров в категории BTL. Лучшие кейсы выбрал 141 эксперт рекламной индустрии — топ-менеджеры ключевых агентств и брендов.

Sostav представляет лауреатов номинации BTL:

Распределение призовых мест станет известно на церемонии вручения премии «Большая рыба», которая состоится в начале 2025 года.

Клиент: «Вкусно — и точка»

Агентство: группа компаний «Родная Речь»

Продакшен: RESTUDIO

Клиент: «Ростелеком»

Агентство: РА «Тимьян»

Клиент: ПАО МТС

Агентство: Imagency

25 ноября на Sostav стартовал конкурс «Итоги года 2024», цель которого — определить лучшую российскую рекламу. Голосование, открытое для читателей и ведущих экспертов отрасли, завершилось 22 декабря. Сегодня будут объявлены лауреаты номинации «Ролики».

Первый этап — народное онлайн-голосование, собравшее рекордные 174 129 голосов за 401 кейс в номинациях «Ролики», BTL, Digital, «Кампании», «Социальная реклама», «Принт/Аутдор», «Брендинг» и «Нейросети». Финальные шорт-листы сформировал попечительский совет. На его заседании добавили в финал работы, которые не набрали достаточно голосов, но могли бы посостязаться с другими заявками.

На третьем этапе победителей выбирал 141 эксперт рекламного рынка. Процесс голосования был прозрачным, а победители будут названы на церемонии «Большая рыба 2025».

Поздравляем всех номинантов конкурса «Итоги года 2024»! Уже завтра будут объявлены победители в номинации «Принт/Аутдор». Следите за обновлениями на Sostav!