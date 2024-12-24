«Итоги года 2024»: лучшие рекламные кампании

Победителей из шорт-листов определил 141 эксперт рекламного рынка. Жюри голосовало открыто, и на странице с результатами конкурса можно ознакомиться с процессом финального этапа оценки. Итоговые баллы скрыты лишь у троих лауреатов. Имена победителей будут объявлены на церемонии награждения «Большая рыба 2025».
Sostav представляет лауреатов номинации «Кампании»:
Распределение призовых мест станет известно на церемонии вручения премии «Большая рыба», которая состоится в начале 2025 года
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25 ноября на Sostav стартовал конкурс «Итоги года 2024», цель которого — определить лучшую российскую рекламу. Голосование, открытое для читателей и ведущих экспертов отрасли, завершилось 22 декабря. Сегодня будут объявлены лауреаты номинации «Ролики».
Первый этап — народное онлайн-голосование, собравшее рекордные 174 129 голосов за 401 кейс в номинациях «Ролики», BTL, Digital, «Кампании», «Социальная реклама», «Принт/Аутдор», «Брендинг» и «Нейросети». Финальные шорт-листы сформировал попечительский совет. На его заседании добавили в финал работы, которые не набрали достаточно голосов, но могли бы посостязаться с другими заявками.
На третьем этапе победителей выбирал 141 эксперт рекламного рынка. Процесс голосования был прозрачным, а победители будут названы на церемонии «Большая рыба 2025».
Поздравляем всех номинантов конкурса «Итоги года 2024»! Уже завтра будут объявлены победители в номинации «Социальная реклама». Следите за обновлениями на Sostav!