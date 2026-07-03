Брендинг июня: меньше декора, больше стратегии

В июне брендинговые проекты были не столько о новых логотипах, сколько о поиске смыслов. Анализ рынка, архитектура брендов, работа с продуктовыми портфелями и новые коммуникационные платформы стали отправной точкой для большинства кейсов, а дизайн — инструментом, который помог эти решения визуализировать. Sostav собрал самые интересные кейсы месяца.

Illan отказался от «Communications»

Illan Communications провел ребрендинг, сократил название до Illan и обновил позиционирование. Поводом стало изменение структуры проектов: брендинг и мерч в компании все чаще создаются как единый продукт, а не отдельные направления. Эту идею отражают новый логотип с интегрированной цифрой «1» и брендлайн «Идеи, которые трогают». В компании считают, что современный мерч перестал быть сувенирной продукцией и превратился в полноценный инструмент брендинга, который помогает транслировать ценности бренда через предметы. Подробнее на Sostav.

Big Media сменила позиционирование и стала «агентством полного смысла»

Big Media провела ребрендинг, представив новую платформу бренда с акцентом на авторство, ответственность и глубокое погружение в задачи клиентов. Агентство объединило под одним брендом рекламное направление и продакшн, а ключевой идеей стало позиционирование «агентство полного смысла» вместо «полного цикла». Обновленную философию отражает принцип «подписываемся под каждым лого», а новый визуальный стиль строится на образе подписи как символе личной ответственности. В агентстве также подчеркивают, что ИИ остается лишь инструментом, а сильные идеи рождаются благодаря человеческому опыту и интуиции. Подробнее на Sostav.

Deza переосмыслила бренд биофарм-компании через язык науки и вызова

Студия Deza разработала бренд-платформу и айдентику для биотехнологической компании «Артселленс», сделав ставку на образ бренда-челленджера. Исследование рынка показало, что коммуникации конкурентов строятся вокруг надежности и заботы, поэтому агентство заняло свободную нишу смелости и инноваций. В основу визуальной системы легла метафора РНК-транскрипта с элементами 5' и 3', которые стали ключевым графическим приемом бренда. Новый стиль сочетает научную экспертизу с динамикой и отражает стремление компании создавать прорывные биотехнологические решения. Подробнее на Sostav.

«Вкусно — и точка» превратила коллекцию стаканов в арт-проект

«Вкусно — и точка» представила новую летнюю коллекцию стеклянных стаканов из четырех дизайнов с разными цветами и фактурами. Впервые сезонную акцию объединили с современным искусством: в Московском музее современного искусства открылась выставка «Плыви в лето!» художника Романа Мокрова, вдохновленная коллекцией. Стаканы будут поступать в продажу поочередно до конца августа или до окончания запасов. По словам компании, коллаборация с музеем должна подчеркнуть связь повседневных предметов с городской культурой и поддержать интерес к сезонной акции. Подробнее на Sostav.

Fabula Branding обновила дизайн чайной линейки Grand Supreme

Агентство Fabula Branding провело редизайн линейки чая Grand Supreme для бренда Grand. Перед агентством стояла задача сохранить узнаваемость продукта и адаптировать упаковку к высокой конкуренции на полке. В новом дизайне переработали логотип и композицию, обновили цветовую палитру, усилили акцент на вкусовых ингредиентах с помощью крупных изображений ягод и фруктов, а также упростили навигацию по упаковке. После обновления на российский рынок вышло более 12 SKU линейки.

Fabula Branding вдохновился Японией для бренда подгузников Boomy

Fabula Branding создала логотип, айдентику и дизайн упаковки для нового бренда подгузников Boomy, созданного с опорой на японские технологии. Визуальная система сочетает белый, синий и красный цвета, а также графические элементы, вдохновленные японской эстетикой. Логотип построен на округлых формах, а одним из ключевых элементов бренда стал маскот — медвежонок-панда, который сопровождает коммуникацию с аудиторией. По задумке команды, айдентика должна подчеркнуть сочетание технологичности, комфорта и заботы о ребенке.

Энергия белка в дизайне от Aida Pioneer для «Савушкин»

В линейке молочных коктейлей «ТОП» от «Савушкин» появился высокобелковый «ТОП Power». Команда агентства Aida Pioneer разработала дизайн упаковки, подчеркнув уникальность продукта и сохранив узнаваемость зонтичного бренда. Решением стала визуальная концепция, которая объединяет фирменную айдентику с динамичной графикой, крупными шрифтами и контрастными акцентами, которые должны ассоциироваться с энергией и силой.

Depot и Bayan Sulu сделали ставку на происхождение

Depot провела ребрендинг казахстанской кондитерской фабрики Bayan Sulu, чтобы усилить позиции бренда на растущем конкурентном рынке. Перед агентством стояла задача упорядочить портфель из более чем 300 SKU и переосмыслить роль бренда в бизнесе. Команда начала работу с анализа рынка, конкурентов и производственных процессов, а затем разработала новое позиционирование, архитектуру и платформу бренда. Визуальная айдентика вдохновлена самой фабрикой и подчеркивает ее происхождение как ключевое стратегическое преимущество.

Depot превратила узбекский агромагазин в бренд для всей отрасли

Depot разработала новый бренд для узбекистанского агроритейлера Bog'Bon, превратив проект по ребрендингу одного магазина в концепцию федерального масштаба. После исследования рынка и аудитории агентство создало бренд-архитектуру, объединившую разные форматы торговли, сервисы и будущие продуктовые направления. Основой позиционирования стала идея «Лиги агрочемпионов» — бренда, который помогает фермерам развивать хозяйства и становиться частью профессионального сообщества. В айдентике эту концепцию поддержали сочетанием визуальных кодов спорта и сельского хозяйства.

Depot превратила упаковку Milka MAX в открытку с признанием

Depot разработала дизайн упаковки для весенней промокампании Milka MAX «Скажи нежнее». В основе концепции — идея превратить шоколадку в способ выразить чувства, когда сложно подобрать слова. Упаковка стала носителем теплых посланий: фирменный фиолетовый цвет бренда дополнили металлизированными надписями и декоративным бантом, чтобы продукт воспринимался как небольшой подарок. По задумке команды, дизайн помогает Milka укрепить эмоциональную связь с аудиторией через простые, но значимые жесты.

Breesal сменил сказочную эстетику на язык современной парфюмерии

Агентство UPRISE провело ребрендинг линейки ароматов для дома Breesal Aroma, обновив позиционирование и визуальную систему бренда. Команда отказалась от перегруженной графики и образов фей в пользу минималистичной концепции с лепестками как символом легкости и аромата. Также был переработан логотип: изменился шрифт, а в букву «A» интегрировали графический элемент, напоминающий летящие лепестки. По замыслу авторов, новый фирменный стиль должен подчеркнуть свежесть, чистоту и современный характер бренда.

Weavers превратила фрукты в типографику для новой линейки DARIO

Weavers разработали дизайн упаковки для премиальной линейки функциональных напитков DARIO Wellness Neo от компании «Санфрут». Визуальная концепция построена на пастельной палитре и коллажах из фруктов и овощей, которые складываются в первые буквы названий линеек — Energy, Detox и Antiox. Новый дизайн сохраняет связь с существующей айдентикой бренда, одновременно выделяя премиальную серию и акцентируя функциональные свойства каждого напитка.

VIEWPOINT разработал визуальный язык для первых сезонных TUC

VIEWPOINT разработало дизайн первой лимитированной серии крекеров TUC mini со вкусом краба. Агентство сохранило ключевые элементы айдентики бренда, но адаптировало их под сезонные выпуски: фирменный желтый луч в летней версии превратился в солнце, а графическая система получила возможность масштабироваться на будущие специальные серии. По данным онлайн-теста, 83% респондентов сочли дизайн молодежным, 82% отметили, что он привлекает внимание, а 76% заявили о желании купить продукт.