«Ёбидоёби» меняет название на «Ё»

Международная сеть доставки суши и роллов «Ёбидоёби» меняет название. Теперь бренд будет работать под именем «Ё». В компании считают, что новый нейминг позволит перейти к следующему этапу развития и ускорить масштабирование бизнеса.

Как пояснили Sostav в компании, ребрендинг связан с новой стратегией. За 10 лет «Ёбидоёби» «выполнил главную задачу — стал одним из самых известных игроков на рынке», считают в сети. Теперь компании важно превратить узнаваемость в максимально быстрый рост сети и выйти на новую, «более широкую аудиторию».

Константин Зимен, основатель «Ёбидоёби»:



С новым названием открытие новых ресторанов, запуск рекламных кампаний или сотрудничество с крупными партнерами будут более эффективными. Мы однозначно сохраняем характер бренда и наши принципы работы.

Новый бренд сохраняет преемственность с прежним названием: его ключевым элементом остается буква «Ё», которая уже ассоциируется с компанией. Она станет основой нового логотипа и фирменного стиля.

Переход на новое название пройдет поэтапно. Сначала «Ё» появится на сайте и в мобильном приложении, затем — в рекламных материалах. Все новые франчайзинговые рестораны будут открываться под новым брендом, а действующие точки будут переходить на него постепенно.

История с названием «Ёбидоёби» началась еще в 2022 году, когда Управление ФНС по Красноярскому краю обратилось в арбитражный суд с требованием изменить наименование бренда. Налоговая служба посчитала, что название может вызывать стойкую ассоциацию с нецензурным словом у «неограниченного круга лиц», а это противоречит «общественным интересам, принципам гуманности и морали».

В компании, в свою очередь, заявляли, что «Ёбидоёби» является транслитерацией с японского фразы «День недели — суббота». После рассмотрения спора в трех судебных инстанциях в декабре 2024 года юридическое лицо сменило название на ООО «Суши с приставкой суши». При этом коммерческое обозначение «Ёбидоёби» сохранилось и продолжило использоваться в рекламе и на вывесках.

В отдельных регионах сеть уже перешла на название «Ё». Например, в 2023 году суши-бар в Барнауле по требованию муниципальных властей сменил вывеску на «Ё».