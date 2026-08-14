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18+
14.08.2026 в 06:30

Instagram* впервые за 10 лет обновила логотип

Соцсеть изменила фирменное написание названия

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Instagram* (запрещена в России, принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ) впервые за десять лет обновила текстовый логотип — надпись, которая отображается в верхней части приложения. О новом дизайне сообщил глава платформы Адам Моссери.

По его словам, прежний вариант не менялся с 2016 года, поэтому компания решила его освежить. Новый логотип, как отметил Моссери, должен выглядеть «чище и современнее», сохраняя при этом связь с оригинальным стилем Instagram*.

Речь идет именно о текстовом логотипе, а не об иконке приложения. В обновленной надписи дизайнеры объединили элементы печатного и рукописного шрифтов, изменив формы отдельных букв.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией и запрещенной на территории России

Предыдущий вариант фирменного написания появился в мае 2016 года одновременно с масштабным визуальным ребрендингом платформы. Тогда Instagram* поддержала тренд на упрощение: дизайн ленты стал более лаконичным, обновился вид кнопок, а цвет поменялся с черно-серого на синий. Кроме того, изменилась иконка: теперь это схематичный набросок камеры с эффектом градиента.

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