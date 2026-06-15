Идеи, которые трогают: Illan в новом позиционировании объединяет брендинг и мерч

В Illan входят брендинговое агентство OTVETDESIGN и отвечающая за разработку мерча компания Illan Gifts. Последние годы одним из направлений работы компании были проекты на стыке креативных концепций и разработки корпоративных подарков. При этом количество запросов росло: появлялось все больше и внешних, и внутренних задач, где мерч и брендинг дополняют друг друга. Команда проекта рассказала Sostav о ходе и результатах ребрендинга.

Наличие собственного дизайн-подразделения — в целом довольно распространенная практика среди компаний, специализирующихся на мерче и бизнес-подарках. Но речь часто идет скорее о дополнительной услуге, чем о комплексном продукте, который требует одновременно и опыта в брендинге, и серьезных производственных ресурсов. В Illan же отмечают, что большая часть проектов компании стала строиться именно на совместной работе команд.

Этот инсайт и стал отправной точкой для ребрендинга. Прежнее позиционирование не в полной мере отражало то, как в реальности строится работа над проектами сегодня.

Владимир Федосеев, креативный директор и управляющий партнер Illan: Мы видим по запросу рынка, что мерч эволюционировал. И теперь он и брендинг не воспринимаются как параллельные прямые. Напротив, все чаще мерч рассматривается как закрепленная в гайдлайнах часть визуального и смыслового образа компании, бренда, команды.

Все началось с наблюдения за тем, как на самом деле идет проект: от клиентского запроса до поставки. Оказалось, что изначально четко разграниченные направления так переплетаются в своей работе, что их правильнее считать единым производственным процессом.

Поэтому одним из первых изменений стало сокращение названия: Illan Communications превратился в Illan. По словам представителей компании, короткое название позволило убрать лишнюю дистанцию в коммуникации, а также, по задумке, оно должно стать практичнее и нацеленнее.

Эту же идею продолжает и новый логотип: в графический знак интегрирована цифра 1 — не только как отсылка к идее лидерства, но и как фокус компании на объединении брендинга и мерча в единый продукт.

Владимир Федосеев, креативный директор и управляющий партнер Illan: Во время подготовки к стратегической сессии, которая была посвящена объединению бизнес-направлений Illan, и работы над нашей с Сергеем презентацией я придумал этот знак как метафору. В итоге он лег в основу нового логотипа и всего визуального стиля.

Шрифт в новом графическом начертании стал более акцидентным и четким, задающим ритм всей типографике и композиции.

Дополняет заложенную в ребрендинг идею и брендлайн — «Идеи, которые трогают». Если предшествующая формулировка транслировала образ светоча в мире коммуникаций, то в центре обновленного посыла оказался именно брендинг в его материальной форме. А это то, на чем компания планирует фокусироваться и дальше: на подходе к мерчу и брендингу как прикладному искусству, которое обладает измеримой ценностью для бизнес-результатов и чем-то неизмеримо большим. То есть буквально на создании идей, которые трогают — и с которыми взаимодействуют.

Сергей Пикус, основатель и управляющий партнер Illan: Мерч — это не просто ручки с логотипом. Это предметы с дополнительно заложенными смыслами. Мост между бизнес-стратегией и эмоциями людей. Нельзя потрогать корпоративные ценности, а вот прикоснуться к ним через мерч — можно. Конечно, для этого потребуется найти правдивые инсайты, точные образы, слова. Вот для этого мы используем все инструменты брендинга.

По словам команды, обновленные название, логотип и брендлайн — месседж рынку о том, что брендинг и мерч работают в связке. Чтобы бренд воспринимался последовательно и цельно в любой точке контакта, айдентика уже адаптирована для всех основных носителей — сайта, презентаций, цифровых и печатных материалов.