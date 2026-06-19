От агентства полного цикла к агентству полного смысла: ребрендинг Big Media

За десять лет команда Big Media прошла путь от узкопрофильного SMM-продукта до стратегического партнера для брендов. Команда агентства переосмысливает не только визуальный стиль, но и саму философию работы в пользу «полного смысла». В Big Media рассказали Sostav, почему команда решила ставить во главу угла глубокое погружение в бизнес клиента, личную ответственность за каждый проект и почему верит, что ни один алгоритм не заменит человеческую интуицию.

Агентство выросло из прежней версии себя

За десять лет Big Media прошло путь от SMM-продукта до агентства с собственным взглядом на работу с брендами. Менялись задачи, инструменты и рынок, но вместе с ними росло и понимание того, в чем команда видит свою главную ценность. По словам сооснователя Big Media Артёма Субботина, ребрендинг стал закономерным этапом этого пути.

Артём Субботин, сооснователь Big Media: Ребрендинг стал для нас естественным этапом взросления. Это результат накопленного опыта, переосмысления продуктов и процессов, но при этом — сохранения того, во что мы верили с самого первого дня.

От агентства полного цикла — к агентству полного смысла

Вместе с ребрендингом в Big Media пересмотрели и структуру бизнеса. Сегодня бренд объединяет два направления: рекламное агентство, которое занимается стратегией, креативом, инфлюенс-маркетингом и спецпроектами, и продакшн, отвечающий за воплощение идей.

Однако за внешними изменениями стояла более глубокая задача. Команда хотела заново сформулировать принципы, на которых строит работу с клиентами.

По словам команды, за последние годы в Big Media все чаще задавались вопросом: «чего бренды на самом деле ждут от агентства?» Со временем стало понятно, что дело не только в наборе услуг. Клиентам нужны партнеры, которые готовы глубоко погружаться в задачу, понимать контекст бизнеса и разделять ответственность за результат.

Так и появилось агентство полного смысла. В команде этот подход описывают как сочетание трех составляющих: таланта, драйва и результата. Здесь убеждены, что сильные проекты рождаются тогда, когда креатив помогает решать конкретные задачи бренда, а не существует сам по себе.

Артём Субботин, сооснователь Big Media: Все начиналось с SMM-продукта. Потом мы брались практически за все подряд. Со временем стало понятно, что нам интереснее не закрывать любые запросы, а разбираться в них глубже. Искать смысл за задачей, понимать контекст бизнеса и помогать клиентам находить сильные решения.

Философия Big Media умещается в фразу Go big or go home. Для команды она означает готовность полностью включаться в проект и доводить работу до результата. В команде считают, что самая эффектная идея мало что стоит сама по себе. Важно понимать, зачем она нужна бренду, какие задачи решает и каким образом воплотится в жизнь.

«Подписываемся под каждым лого»

Одной из центральных идей нового бренда стала ответственность за свою работу. К этому выводу команда пришла во время интервью и обсуждений, которые проводились в рамках подготовки к ребрендингу.

По словам Артёма Субботина, в разговорах с сотрудниками постоянно звучали похожие мысли: людям важно видеть результат своего труда и быть готовыми за него отвечать.

Так фраза «подписываемся под каждым лого» постепенно превратилась в один из главных принципов бренда.

В Big Media считают, что если бренд доверил команде свою задачу, она отвечает не только за идею, но и за конечный результат. Именно поэтому тема авторства, ответственности и вовлеченности стала одной из ключевых при работе над новым брендом.

Технологии усиливают человека

Во время работы над новым брендом команда много говорила о роли технологий в креативной индустрии. За последние годы инструменты изменились сильнее, чем когда-либо, а искусственный интеллект стал частью повседневной работы многих специалистов.

«Мы искренне верим, что какими бы мощными ни становились инструменты, они остаются лишь инструментами. Они могут ускорять процессы, помогать находить решения, избавлять от рутины. Но они не способны заменить человеческий опыт, любопытство, интуицию и способность чувствовать», — делится команда.

По словам Артёма Субботина, сегодня многие переживают, что развитие ИИ постепенно снижает ценность творческих профессий. В команде смотрят на это иначе.

Артём Субботин, сооснователь Big Media: Мне хочется сказать обратное. Без человека невозможно создать ничего по-настоящему стоящего. Ни одна сильная идея, ни одна выдающаяся кампания, ни одно нестандартное стратегическое решение не рождаются из алгоритма. Они рождаются из опыта, наблюдений, сомнений, эмоций, ошибок, насмотренности и той самой внутренней энергии, которую невозможно автоматизировать.

Инструменты помогают ускоряться, искать новые решения и брать на себя рутинные задачи. Все остальное — идеи, интуиция, вкус и ответственность за результат — по-прежнему остается за людьми.

Как эта идея отразилась в новом визуальном языке

Все эти принципы в итоге нужно было перевести на язык дизайна. Центральным элементом обновленной айдентики стал новый логотип, в котором соединились две важные для Big Media идеи: авторский почерк и возможности современных инструментов.

По словам команды, во время работы над визуальной системой хотелось уйти от прежнего образа и найти язык, который точнее отражал бы то, чем бренд стал за последние годы.

«Когда создавали визуальные смыслы, очень хотелось уйти немного к классике. Хотели отразить в логотипе, что за брендом стоят творческие натуры, характер и внутренняя сила», — поделилась команда агентства.

Одним из главных образов стала подпись. Она напрямую связана с принципом «подписываемся под каждым лого», который команда сформулировала во время подготовки к ребрендингу. Визуальный язык строится на сочетании человеческого почерка и более строгой графической системы. Этот подход отражает то, как в Big Media смотрят на свою работу: соединяют талант и дисциплину, творческую свободу и понимание бизнес-задач, индивидуальный взгляд и современные технологии.

Итог

Для команды Big Media ребрендинг стал способом точнее рассказать о том, во что она верила все эти годы. За десять лет менялись инструменты, каналы коммуникации и сам рынок. Но некоторые вещи остались прежними: желание глубоко погружаться в задачи клиентов, искать сильные идеи и отвечать за результат своей работы.

Сегодня в Big Media свой подход описывают просто: соединять талант, драйв и понимание бизнеса, полностью включаться в проекты и не относиться к ним формально.