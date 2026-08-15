Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Виктор Донюков
DDB Navigator inside

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
15.08.2026 в 17:57

7UP впервые за 15 лет изменил вкус

Бренд обновил вкус, упаковку и айдентику

2

7UP обновил рецепт своего основного напитка впервые более чем за 15 лет. Бренд сменил привычное позиционирование и сделал вкус более лаймовым, пишет DesignTaxi.

Изменения затронули сразу несколько продуктов, в том числе 7UP Regular, 7UP Zero Sugar, Cherry 7UP и Cherry 7UP Zero Sugar. Владелец бренда, Keurig Dr Pepper, отмечает, что новая формула сохраняет привычные лимонные ноты, но делает вкус лайма более выраженным. По данным компании, в слепых тестах обновленный напиток оказался более свежим и освежающим.

Вместе с рецептурой 7UP обновил визуальный образ. На упаковке более заметно написано Lime Lemon, логотип стал вертикальным, а дизайн — более лаконичным. Для Cherry 7UP выбрали бордовую цветовую гамму, а версии без сахара получили преимущественно черное оформление.

Изменения связаны и с желанием бренда привлечь более молодую аудиторию. Согласно исследованию Keurig Dr Pepper, 72% представителей поколений Z и Альфа предпочитают цитрусовые напитки, а 64% — более насыщенные вкусы. 7UP приходится бороться за внимание покупателей со Sprite и Starry.

Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Брендинг
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.