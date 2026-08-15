7UP впервые за 15 лет изменил вкус

7UP обновил рецепт своего основного напитка впервые более чем за 15 лет. Бренд сменил привычное позиционирование и сделал вкус более лаймовым, пишет DesignTaxi.

Изменения затронули сразу несколько продуктов, в том числе 7UP Regular, 7UP Zero Sugar, Cherry 7UP и Cherry 7UP Zero Sugar. Владелец бренда, Keurig Dr Pepper, отмечает, что новая формула сохраняет привычные лимонные ноты, но делает вкус лайма более выраженным. По данным компании, в слепых тестах обновленный напиток оказался более свежим и освежающим.

Вместе с рецептурой 7UP обновил визуальный образ. На упаковке более заметно написано Lime Lemon, логотип стал вертикальным, а дизайн — более лаконичным. Для Cherry 7UP выбрали бордовую цветовую гамму, а версии без сахара получили преимущественно черное оформление.

Изменения связаны и с желанием бренда привлечь более молодую аудиторию. Согласно исследованию Keurig Dr Pepper, 72% представителей поколений Z и Альфа предпочитают цитрусовые напитки, а 64% — более насыщенные вкусы. 7UP приходится бороться за внимание покупателей со Sprite и Starry.