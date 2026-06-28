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18+
28.06.2026 в 15:41

«Вкусно — и точка» представила новую коллекцию стеклянных стаканов с разными фактурами

Сеть объединила сезонную акцию с проектом Московского музея современного искусства

В июле «Вкусно — и точка» запустит новую летнюю коллекцию стеклянных стаканов. В нее войдут четыре дизайна с разными цветами и фактурами: лиловый с «мороженым», голубой с «кунжутом», зеленый с «пузырьками» и коралловый с «Комбо».

Как и в предыдущие годы, стаканы будут появляться в ресторанах поочередно. Новый дизайн поступит в продажу после завершения предыдущего. Собрать всю коллекцию можно будет до 31 августа или до окончания запасов.

В этом году «Вкусно — и точка» впервые связала сезонную акцию с современным искусством. В Московском музее современного искусства (ММОМА) открылась выставка «Плыви в лето!», вдохновленная новой коллекцией. Автором проекта стал художник Роман Мокров, а центральным объектом экспозиции стала инсталляция с фламинго и композицией из стеклянных стаканов, посвященная летнему отдыху и городской культуре.

«Прошлогодние запуски стаканов вызвали ажиотаж среди гостей — в этом году мы сделали коллекцию еще интереснее, добавив новые цвета и узоры. Уникальность этой коллекции в ее смысле — объединение современного искусства и городской культуры, поэтому мы запустили коллаборацию с ММОМА. Для нас важно поддерживать культурные инициативы и показывать, что даже такой простой предмет, как стакан, может стать частью большого художественного высказывания», — отметил старший директор по маркетингу «Вкусно — и точка» Денис Постоев.

Коллекционные стаканы стали для сети ежегодной летней традицией и одним из инструментов повышения интереса к сезонным предложениям.

«Вкусно — и точка» представила новую коллекцию стеклянных стаканов с разными фактурами «Вкусно — и точка» представила новую коллекцию стеклянных стаканов с разными фактурами «Вкусно — и точка» представила новую коллекцию стеклянных стаканов с разными фактурами «Вкусно — и точка» представила новую коллекцию стеклянных стаканов с разными фактурами
«Вкусно — и точка»
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