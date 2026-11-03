Брендинг октября: от сказочной графики до золотых упаковок для кофе

В октябре бренды экспериментировали с визуальным наследием и искали новые способы выделиться. В подборке Sostav — ромбовидный паттерн «Юбилейного» в виде лоскутного одеяла, сказочные иллюстрации «Снежной Королевы», птица-оригами для логистического сервиса и золотые порционные упаковки редкого кофе. Также собрали обновления фирменного стиля EPICA и «Кухонного Двора», айдентику фестиваля Curl Fest и новые бренды для медиагруппы, загородного пространства и строительной компании.

EPICA обновила упаковку с диагональными композициями и иллюстрациями ингредиентов

EPICA и бренд-бюро «Щука» обновили айдентику бренда и дизайн продуктовой линейки. В новой системе сохранили двухстрочный логотип, но сделали его более плотным и вытянутым. Главным графическим приемом стала диагональ: полосы объединяют изображения фруктов и других ингредиентов, формируя единую систему упаковки. Иллюстрации стали лаконичнее, а сами ингредиенты — выразительнее. Команда также изменила иерархию информации: увеличила названия вкусов и упростила навигацию по продукту. Для творожных десертов разработали отдельный визуальный код, сохранив общий стиль бренда. Подробнее на Sostav.

«Кухонный Двор» сменил кислотно-зеленый на природные оттенки

«Кухонный Двор» и рекламное агентство MediaNation обновили фирменный стиль мебельной фабрики. Команда сохранила зеленый цвет как элемент узнаваемости, но отказалась от кислотного оттенка в пользу более сложной природной палитры. Ребрендинг также затронул логотип: в его основе осталась идея плавного соединения букв, но графику доработали, чтобы сделать образ бренда современнее. Новая айдентика должна объединить домашний уют и актуальную эстетику без акцента на показной роскоши. Обновленный стиль применяют в рекламных материалах, социальных сетях и других коммуникациях. Подробнее на Sostav.

The Clients построили айдентику Curl Fest вокруг завитков и сюрреалистичных коллажей

The Clients разработали айдентику московского фестиваля Curl Fest для людей с кудрявыми и вьющимися волосами. Основой визуальной системы стал завиток: его форма легла в основу логотипа, леттеринга и композиций, в которых фотографии людей, косметика и аксессуары выстраиваются по кругу и спирали. Слоган «И все закрутилось» поддерживает идею и обыгрывает форму кудрей. В коллажах появились кудрявые голуби, альпаки и круассаны, а розовый, лаймовый, сиреневый и оранжевый цвета задали яркую палитру. Айдентику использовали в соцсетях, на афишах, в оформлении площадки и мерче. Подробнее на Sostav.

Depot разработало айдентику медиагруппы «КИТ1217» с планами на IPO

Depot создало бренд и визуальную систему для «КИТ1217» — медиагруппы, сформированной вокруг агентства «Игроник». Название объединяет слово kit, отсылающее к набору инструментов, и цифры 12 и 17 — внутренний код компании. В логотипе числа встроены между буквами, формируя единую графическую конструкцию. В основе айдентики — идея движения по собственному пути: ее передают динамичная типографика, графические траектории и градиенты. Новая архитектура объединила компании группы под общим брендом, сохранив их названия и специализации. «Игроник» остался флагманским медиаагентством холдинга. Айдентику адаптировали для цифровых площадок, корпоративных и инвесторских материалов, отчетности и мерча. Подробнее на Sostav.

Depot обновило упаковку «Юбилейного» и превратило ромбовидный паттерн в лоскутное одеяло

Depot обновило дизайн основной линейки «Юбилейного», сохранив ключевые элементы бренда: красный цвет, логотип, ромбовидный паттерн и изображение печенья. Логотип сделали чище, а рельеф самого печенья — четче. Для сезонных запусков агентство разработало отдельную дизайн-систему «Ярмарка вкусов»: ромбы превратили в лоскутное одеяло с иллюстрациями, связанными с разными вкусами и временами года. Такой подход позволяет менять оформление лимитированных серий, сохраняя связь с основной линейкой. Подробнее на Sostav.

ONY переосмыслило «Снежную Королеву» через сказочные иллюстрации и эстетику книжной графики

ONY обновило позиционирование и айдентику «Снежной Королевы», сохранив название и узнаваемый логотип. Основой визуальной системы стала концепция «На новый лад» с отсылками к русским сказкам, работам Ивана Билибина и книжным иллюстрациям. В айдентике появились многоуровневая система рисунков, художественные сцены и самостоятельный символ короны. Новый стиль объединил упаковку, оформление магазинов, сайт и приложение. В интерьерах использовали стекло, люстры в виде ледяных капель и красные акценты, а в цифровой среде — приемы книжной верстки и фирменные иллюстрации. Подробнее на Sostav.

hh.ru и Snakejaws упаковали рабочий мерч в строительные блоки

В лимитированную коллекцию «Мерч для настоящих работяг» вошли спецовка и футболки с отсылками к рабочим профессиям. На футболках разместили надпись «Во все работяжки», а на спецовке — слово «Работяга» и фразу «Золотые руки» на манжетах, которая складывается, если соединить руки. Вместо обычной коробки для одежды партнеры использовали бетонные блоки с молотками. Дизайн разработало Hate Agency , объединив рабочую эстетику с элементами уличной моды. Коллаборация продолжила кампанию hh.ru «Узнай себя в деле». Подробнее на Sostav.

«Штольцман и Кац» разработало айдентику для «Мастеров технологий» в строительстве домов

Агентство «Штольцман и Кац» создало айдентику для компании, которая строит индивидуальные загородные дома. В основе визуальной системы — идея технологичного подхода к строительству и проектирования под образ жизни заказчика. Логотип собран вокруг буквы «м», составленной из конструктивных элементов. Графику дополняют 3D-объекты, модульные формы, отсылающие к строительным решениям, и технологичная цветовая палитра.

Fabula Branding превратила конный клуб Piaffe в бренд загородного пространства Parada

Fabula Branding разработала название, позиционирование и айдентику для Parada — проекта, который вырос из конноспортивного клуба в пространство для спорта, природы и отдыха. В основе визуальной системы — шрифтовой логотип и графический знак с лошадью, переосмысляющий традиционную геральдику. Королевский синий передает основательность и статусность, а яркий желтый добавляет контраст и динамику. Новое название не привязывает бренд к одной функции и позволяет объединять конный спорт, прогулки, размещение и другие форматы отдыха.

Fabula Branding создала айдентику логистического сервиса Napramak с птицей-оригами

Fabula Branding разработала название и айдентику Napramak — цифрового сервиса для отслеживания грузоперевозок. В основе визуальной системы — лаконичный гротескный логотип и знак птицы-оригами, который передает движение и направление. Синяя и голубая палитра отсылает к открытому пространству, а зеленый акцент помогает выделять важные элементы. Агентство также показало, как фирменный стиль может работать в интерфейсе приложения. На основе разработанных материалов клиент создал сайт, а приложение пока находится в разработке.

Co barre de Chocolat получил яркую упаковку с акцентом на вкусы и текстуру

Fabula Branding разработала дизайн упаковки для линейки мультизлаковых конфет Co barre de Chocolat. Основой визуальной системы стала насыщенная цветовая палитра: оттенки помогают различать вкусы и выделяют продукцию на полке. Команда также обновила шрифтовое написание логотипа и создала фудзону с крупными фотографиями конфет, фруктов и орехов. Дизайн адаптировали для 10 SKU и индивидуальных оберток конфет. Обновленная линейка вышла на рынок в 2025 году и была представлена на выставке «Продэкспо».

Aida Pioneer выделило линейку «ТОП ФРЕШ» бирюзовым цветом и фотореалистичными фруктами

Aida Pioneer разработало дизайн упаковки для новой линейки сывороточных напитков с соком «ТОП ФРЕШ». Агентству нужно было сохранить узнаваемость бренда и отделить новинку от молочных коктейлей. Основой оформления стал бирюзовый цвет, а крупные фотореалистичные фрукты подчеркивают вкусы напитков. Прозрачная упаковка позволяет использовать цвет самого продукта как часть визуального образа. Новая система выделяет линейку внутри бренда и подходит для расширения ассортимента.

«Северсталь» выпустила коллекцию мерча по мотивам арт-проекта «Знакомьтесь, Сталь!»

Компания расширила ассортимент интернет-магазина «Вещи со смыслом и историей», объединив промышленное наследие с городской культурой. В основу дизайна футболок, шопперов и настенных композиций легли работы фотохудожника Андреа Беллузо, созданные для арт-проекта «Знакомьтесь, Сталь!». Также в коллекцию вошли гастрономические промтуры и конструктор, посвященный 70-летию Череповецкого металлургического комбината и воспроизводящий производственный цикл предприятия.

«Омичка» сменила косынку на минимализм

Агентство провело ребрендинг продукта с полувековой историей, сохранив узнаваемый образ девушки в косынке и превратив его в лаконичный графический знак. Название сделали крупнее, а связь с историей подчеркнули слоганом «Радуем с 1969». Главный акцент на упаковке перенесли на продукт: сливочную текстуру и аппетитную фудзону. Мягкие оттенки усиливают десертное восприятие, а цветовая навигация помогает различать вкусы. Обновленная упаковка уже появилась в магазинах.

Depot и «ЭкоНива» превратили поля в букву «Э»

Агентство провело ребрендинг потребительского бренда, сохранив его узнаваемые элементы и упростив визуальную систему. Масштаб производства отразили через фотографии полей с высоты птичьего полета, собранные в форме буквы «Э». Команда также сократила количество информации на лицевой стороне упаковки и разработала единое оформление для всей линейки. Продукция в обновленном дизайне появилась на полках в октябре 2026 года.

«Сварщица Екатерина» выпустит редкий кофе в золотых упаковках для дрипов

«Сварщица Екатерина» запускает линейку «Джипси Стафф» с редкими и лимитированными сортами кофе. Зерна будут фасовать в индивидуальные золотые пакетики по 15 г — на одну порцию фильтр-кофе. В упаковке предусмотрено шесть порций: одного сорта или ассорти из трех видов. Каждый пакетик запаяют в азотной среде, чтобы сохранить вкус и аромат зерна. Линейка позволит попробовать дорогие лоты без покупки большой пачки, а порционный формат упростит хранение кофе в кофейнях.

Клевер превратился в конструктор: «Перекресток» собрал единую дизайн-систему для всех каналов

Агентство «Пирс 5» превратило визуальную концепцию «Перекрестка» в масштабируемую дизайн-систему. Основой айдентики стал знакомый клевер: его лепестки легли в основу модульной сетки, из которой собираются композиции для магазинов, digital-каналов и сервисов доставки. Команда также обновила цветовую палитру, типографику, иконки и паттерны. Система должна помочь внутренним командам и партнерам самостоятельно создавать коммуникации, сохраняя единый визуальный стиль бренда.

«Ближние Горки» и UPRISE сделали ставку на аппетитность

UPRISE пересобрало визуальную систему упаковки, сохранив узнаваемость бренда. Команда увеличила логоблок, усилила фирменный желтый цвет и добавила геометрические элементы. Главным акцентом стала увеличенная фудзона с изображением готового блюда: для разных SKU разработали отдельные фотографии и клеймы. По результатам полочного тестирования «Консьюмер Ресеч» новая упаковка получила оценку потребителей бренда в пять раз выше, чем прежний дизайн.