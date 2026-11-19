Как обновить дизайн упаковки бренда, который несколько поколений покупателей узнают по одному портрету? Девушка в косынке сопровождает «Омичку» с первых лет создания бренда и вместе с названием стала ее главным визуальным кодом. Полувековая история — одновременно главное преимущество и главное ограничение бренда. О том, как Depot работало с наследием сибирского бренда и раскрыло десертный характер сладкого плавленого сыра, команда рассказала Sostav.

Контекст

История «Омички» началась в 1969 году на Омской маслосырбазе. Именно там разработали рецептуру сладкого плавленого сыра, который спустя два года запустили в массовое производство. Во времена СССР продукт выпускали с государственным знаком качества, а оригинальный сливочно-сырный вкус стал для многих жителей Омска и Сибири частью детства и одним из символов региона.

Дизайн упаковки менялся со временем, но в его основе оставалась девушка в косынке. С первых лет портрет и название помогали покупателям находить знакомый продукт на полке. Так у «Омички» сложилось наследие, которое требовало точной работы с каждым элементом.

Сегодня бренд представлен в федеральных и локальных торговых сетях России и Казахстана. Вкус «Омички» хорошо знаком аудитории, которая выросла вместе с брендом, а для молодого поколения сочетание сладкого и сырного пока остается непривычным. Требовалось наглядно раскрыть продукт, его текстуру и десертный характер.

Задача

Перед Depot стояла задача обновить логотип и дизайн упаковки «Омички», сохранив образ героини и связь с историей бренда. Требовалось усилить десертное восприятие и заметность продукта на полке, а также выстроить понятную навигацию по ассортименту.

Дизайн-система должна была учитывать развитие линейки, чтобы в нее можно было добавлять новые вкусы и продукты без потери целостности.

Логотип

Работу начали с самого ценного визуального актива «Омички» — девушки в косынке. Команда сохранила знакомый силуэт, а детализированный портрет превратила в лаконичный графический знак. Несколько выразительных линий сделали героиню универсальной по возрасту.

Плавные контуры косынки и волос поддерживают движение рукописных букв, поэтому изображение и название воспринимаются как одна композиция. Слово «Омичка» увеличили и вывели на первый план: оно давно стало частью сибирского культурного кода и поводом для локальной гордости.

Композицию дополнила фраза «Радуем с 1969» — авторская формулировка Depot, которая связывает обновленный логотип с историей бренда.

Ксения Рожнова, арт-директор Depot: Этот проект стал особенным для всей команды. Известный продукт с историей и большой аудиторией. Мы очень трепетно подошли к редизайну упаковки, сохранив связь с наследием бренда, но при этом подчеркнув его актуальность в современности. Команда всегда была на связи и делилась инсайтами, несмотря на часовые пояса между нами.

Разработка дизайн-системы

Главным акцентом дизайна стал вкус «Омички»: сливочно-сырный, сладкий и знакомый многим с детства. Визуальную систему упаковки построили вокруг удовольствия от продукта.

Формат стакана напоминает упаковку мороженого, поэтому эту ассоциацию поддержали крупной фуд-зоной. Текстуру сыра показали на ложке: густой завиток держит форму, а мягкий глянец передает кремовую консистенцию продукта.

Такой образ опирается на привычный сценарий потребления «Омички» и помогает сразу воспринимать ее как готовый десерт. Покупатель видит продукт, его плотность и текстуру еще до того, как откроет упаковку.

Прежнюю насыщенную палитру сменили нежные сливочные фоны. Они добавили упаковке визуальной легкости и поддержали аппетитность фуд-зоны. Для каждого вкуса предусмотрели собственный цветовой код. Он помогает различать продукты внутри линейки, а постоянная композиция сохраняет связь между ними.

Дизайн-система рассчитана на развитие ассортимента: новые вкусы и продукты можно добавлять, сохраняя узнаваемость бренда.

Результат

В результате «Омичка» сохранила главный визуальный актив. Разработанная дизайн-система раскрывает десертный характер продукта, организует ассортимент и учитывает его дальнейшее развитие.

Обновленный логотип сохраняет связь с историей бренда, фуд-зона показывает вкус и текстуру, а цветовой код помогает ориентироваться в линейке. Новая упаковка уже запущена в производство и представлена на полках магазинов.

Инна Шуляк, бренд-менеджер торговой марки «Омичка»: «Омичку» знают несколько поколений покупателей, поэтому при редизайне было важно сохранить ее характер и одновременно сделать упаковку понятной молодой аудитории. Мы стремились передать ощущение легкости и десертного удовольствия, сохранив связь с историей марки. Вместе с Depot мы обновили образ девушки в косынке и выстроили архитектуру ассортимента, которая помогает различать вкусы и добавлять новые продукты в линейку. Работа шла в постоянном диалоге между командами, благодаря чему удалось согласовать изменения и запустить обновленную упаковку в производство.

Состав творческой группы

Depot (агентство)

Директор по развитию и стратегии: Фархад Кучкаров

Исполнительный креативный директор: Анастасия Третьякова

Креативный директор направления FMCG: Елизавета Катанская

Арт-директор: Ксения Рожнова

Дизайнеры: Елена Попова, Елена Надеина

Руководитель проектов: Дарья Иванова

Директор группы по работе с клиентами: Елена Кузьмина

Директор клиентского отдела: Светлана Малинская

Пиар-менеджер: Стася Василенко

Управляющие партнеры: Алексей Андреев, Анна Луканина

Коммерческий директор: Анна Калиничева

Пиар-директор: Ирма Зуева