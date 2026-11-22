Британский сервис доставки еды Just Eat представил специальный игровой контроллер Stay In The Game с дополнительной кнопкой ChEAT Button, предназначенной для заказа еды во время игрового процесса. Устройство позволяет оформить доставку одним нажатием, не прерывая игру и не переключаясь на смартфон.

Джойстик синхронизируется с аккаунтом пользователя в Just Eat. После нажатия специальной кнопки система запускает оформление доставки, а заказ привозят непосредственно по адресу игрока. Устройство разработано для продолжительных игровых сессий, во время которых пользователи не хотят отвлекаться на бытовые задачи.

Контроллер выпустили ограниченной серией. Приобрести его в обычных магазинах нельзя: Just Eat организовала розыгрыш совместно с известными британскими стримерами. Победители получат не только устройство, но и £300 на заказы в сервисе — по £100 в месяц до конца января.

Запуск контроллера приурочили к выходу Grand Theft Auto 6. В Just Eat рассчитывают привлечь внимание аудитории, проводящей за видеоиграми продолжительное время.