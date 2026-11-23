Музыкальный лейбл S&P Digital, в каталоге которого представлены Artik & Asti, Feduk, JONY, Zoloto и Boulevard Depo, сменил название на S&P Records. Компания также представила новую визуальную айдентику — логотип, графические элементы и цветовую палитру.

Ребрендинг приурочен к четырехлетию лейбла. По словам представителей компании, обновление отражает ее подход к сотрудничеству с артистами, основанный на прозрачности партнерских отношений и системной поддержке участников музыкальной индустрии.

Аббревиатура S&P получила расшифровку: S — Sound (звук), P — People (люди). Амперсанд объединяет эти понятия, символизируя связь музыкальной индустрии и людей, работающих в ней.

Денис Глазин, директор лейбла S&P Records: В основе нашего ребрендинга лежит идея позиционирования лейбла как навигатора в музыкальной индустрии, который помогает артистам ориентироваться в мире, где музыки становится все больше, а внимания — все меньше.

В новой айдентике используются черный, белый и красный цвета. Логотип состоит из графического знака S&P и надписи Records. В основе визуального стиля также лежат геометрические элементы — направляющие векторы, оси и дуги, символизирующие свободу творческого выражения и курс в развитии артистов.

Разработкой фирменного стиля занималось креативное агентство All Ages.