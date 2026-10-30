Мерч для настоящих работяг: hh.ru и Snakejaws выпустили рабочую одежду в бетонной упаковке

Hh.ru и петербургский бренд рабочей одежды Snakejaws представили лимитированную коллекцию «Мерч для настоящих работяг». В качестве упаковки для одежды партнеры использовали бетонные блоки с молотками.

Коллаборация стала продолжением кампании hh.ru «Узнай себя в деле», посвященной подработке как способу получить новый опыт и попробовать себя в разных профессиях. Проект обращает внимание на рабочие специальности и людей, чья деятельность связана с физическим трудом и профессиональными навыками.

В капсулу вошли спецовка и футболки. На последних разместили надпись «Во все работяжки» — отсылку к названию известного сериала. На спецовке появилось слово «Работяга», а на манжетах — надпись «Золотые руки». Она складывается целиком, когда человек соединяет руки.

Дизайн разработала команда Hate Agency . Вещи объединили элементы рабочей и уличной эстетики: по задумке авторов, одежду можно носить не только во время работы, но и в повседневной жизни.