03.04.2026 в 15:05

Треть потребителей готовы к покупкам с помощью ИИ

Но 41% уверены, что рекомендации проплачены брендами

Треть потребителей готовы покупать товары напрямую через инструменты искусственного интеллекта. При этом 41% уверены, что бренды, рекомендованные GenAI, заплатили за то, чтобы их товары или услуги появились на платформе. Такие данные приводятся в исследовании Kantar.

Чаще всего подобные инструменты — например, ChatGPT — используются для планирования путешествий, а не для покупки продуктов питания или одежды. 15% респондентов заявили, что не обратили бы внимание на продукт, если бы он не был рекомендован ИИ. Это показывает, что пользователи доверяют ИИ и, возможно, воспринимают его как надежного личного помощника.

41% покупателей признались, что испытывают восторг от взаимодействия с ИИ, 19% чувствовали себя подавленными, но не обязательно воспринимали ИИ негативно. 27% не доверяют искусственному интеллекту, однако открыты для экспериментов, и лишь 13% отказались от взаимодействия с ним.

Тем временем ChatGPT сократила планы по полному внедрению функции «Мгновенная оплата», которая позволила бы пользователям искать товары и совершать покупки прямо в интерфейсе чат-бота. Тестирование показало, что нововведение не привело к заметному росту продаж: в реальных условиях пользователи чаще используют ChatGPT для поиска информации и сравнения товаров, а не для завершения покупки.

Ранее сообщалось, что поколение Z становится главным драйвером покупок через ИИ. Они в 1,5 раза чаще сравнивают цены и значительно чаще совершают покупки напрямую через такие инструменты, как ChatGPT.

Юлия Топольская
