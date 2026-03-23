23.03.2026 в 10:10

Поколение Z становится главным драйвером покупок через ИИ

Однако уровень доверия к технологиям пока ограничен

Использование искусственного интеллекта в онлайн-шопинге стремительно растет, особенно среди молодых пользователей. Запросы на товары через ИИ увеличиваются быстрее других каналов, а пользователи все чаще переходят по рекомендациям к покупке. Об этом сообщает Mediapost со ссылкой на исследование Skai.

Представители поколения Z заметно активнее используют ИИ: они в 1,5 раза чаще сравнивают цены и значительно чаще совершают покупки напрямую через такие инструменты, как ChatGPT. Почти треть молодых пользователей уже оформляли заказы через ИИ, тогда как среди бэби-бумеров таких всего несколько процентов.

ИИ становится не просто инструментом поиска, а полноценным каналом продаж. Около 65% пользователей переходят на сайты магазинов через рекомендации ИИ, причем многие следуют им до завершения покупки, что усиливает роль алгоритмов в принятии решений.

Однако уровень доверия к таким технологиям пока ограничен. Большинство пользователей готовы использовать ИИ для поиска и отбора товаров, но значительно меньше — для автоматического оформления покупок без участия человека.

Тем не менее именно поколение Z демонстрирует наибольшую готовность делегировать ИИ весь процесс покупки, что указывает на формирование новой модели потребления, где искусственный интеллект становится посредником между покупателем и брендом.

По данным Salesforce, ИИ повлиял на 20% мировых розничных продаж, а трафик из поисковых запросов, созданных с помощью ИИ, например в ChatGPT или Perplexity, продемонстрировал высокий уровень вовлеченности, конвертируясь в девять раз чаще, чем трафик из социальных сетей. Кроме того, компании, использующие собственных агентов, такие как Pandora и SharkNinja, показали на 59% более высокий темп роста, чем те, кто этого не делал.

Юлия Топольская
