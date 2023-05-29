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Кейс SocialJet и DGC: как интегрировать AR-технологии в киберспортивный турнир по Dota 2

И зачем запускать хинкали в полёт вокруг стримера

29.05.2023 23

SocialJet выпустила рекламный продукт, который позволяет интегрировать бренды и продукты в стримы блогеров с помощью дополненной реальности. Чтобы вывести инструмент на рынок и привлечь рекламодателей, специалисты продемонстрировали его работу во время турнира по Dota 2. Как AI-интеграция на Twitch помогла привлечь трёх клиентов для запуска рекламных кампаний, Sostav рассказала команда SocialJet.

Цель проекта

Наша команда поставила перед собой цель рассказать об инструменте SocialStream представителям диджитал-индустрии и привлечь рекламодателей. Мы определили целевую аудиторию — это представители рекламных агентств, компаний и брендов, которые размещают рекламу у блогеров. Продемонстрировать возможности инструмента решили во время турнира по Dota 2 среди участников Digital Club (DC) — сообщества русскоязычных профессионалов диджитал-индустрии.

Как это было?

Мы начали с новости о запуске турнира по Dota 2, который организовал подклуб DC — Digital Gamers Club. Сошлось всё:

  • аудитория — представители агентств и крупных брендов;
  • площадка — онлайн-стримы турнира на Twitch;
  • продукт — идеально вписывался в активность.

Обсудив детали, мы сразу принялись за реализацию. Для интеграции в стримы наша команда разработала три креатива.

  • Логотип SocialStream, который превращался в ракету, летающую вокруг стримера.
  • Фраза «Хочешь такую интеграцию?». Она появлялась рядом с игроком, затем начинала перемещаться по экрану и трансформироваться во фразу «Го в описание».
  • Нарисованная хинкали, которая летала вокруг человека и поэтапно исчезала, будто её кто-то ел. После исчезновения на её месте появлялся логотип DC.

Последний креатив был выбран не случайно. Наши специалисты предположили, что, так как внутри сообщества давно сложилась шутка про хинкали и одного из лидеров клуба, то отсылка к ней точно будет привлекать внимание.

Ксения Ветрова, директор по маркетинговым коммуникациям SocialJet:

Запуская новый продукт, хочется найти идеальный момент и условия для его демонстрации. Турнир по Dota2 среди профессионалов диджитал-рынка отвечал всем требованиям: ЦА, площадка и возможности показа. Сама идея интеграции родилась спонтанно, и во время её реализации мы позволили себе немного пошалить — где ещё вы увидите летающие хинкали? В итоге мы получили яркий креатив, узнаваемый участниками комьюнити, и показали «товар лицом».

Чтобы усилить эффект от креатива и привлечь больше внимания аудитории, мы запустили конкурс в сообществе. Среди всех, кто смог поймать скриншотом хинкали во время эфира, мы разыграли огромную порцию реальных хинкали.

Антон Лобода, администратор Digital Gamers Club:

Для DGC это уже второй турнир среди рекламщиков по Dota2, и я очень надеюсь, что не последний. Киберспорт для нас — не только хобби, но и площадка для продвижения брендов. Поэтому демонстрация новых форматов на Twitch актуальна для нашего комьюнити. Мы благодарны SocialJet за поддержку турнира и чата Digital Gamers Club. GG!

Результат

Турнир длился семь недель, в течение которых мы провели 15 игр. За победу сражались 12 команд из диджитал-агентств и крупных компаний: «Яндекс», SocialJet, Nectarin , Colizeum, Digital Strategy, Centra, Retail Rocket, Overgear, El Controbando, -2500, Team Spirt, Pod.Pivas.

  • 1694 уникальных пользователя посмотрели трансляцию;
  • 38 кликов по ссылке на сайт SocialStream;
  • три заявки на запуск рекламной кампании с использованием технологии.

Ксения Ветрова, директор по маркетинговым коммуникациям SocialJet:

Масштабные рекламные кампании у блогеров и стримеров требуют серьёзного вовлечения рекламодателя. Продумать техническое задание, проконтролировать креативы, согласовать правки — всё это отнимает огромное количество времени и ресурсов. AR-интеграции выглядят свежо и интересно и точно привлекают внимание аудитории. В условиях ограниченного количества рекламных инструментов, возможность выделиться особенно актуальна.

Евгений Савельев, админ Digital Gamers Club:

Вот и отгремел очередной турнир от Digital Gamers Club по Dota 2 — это было «Amazing!». Дальше будет ещё круче и масштабнее. Киберспорт давно уже перешёл в настоящий спорт. И на наших трансляциях, в послеигровом интервью, можно было услышать эмоции, которые испытывали игроки. Для диджитал-рынка это первый открытый турнир такого формата, и мы будем продолжать устраивать соревнования.

В стримы всё чаще врываются новые и очень прикольные форматы рекламы, которые качественно и на волне хайпа показывают продукты для рекламодателей. Так что, хотелось бы видеть ещё больше интеграций в турниры, чтобы делать более крутой контент для людей. Play Hard To Get!

Вывод

AR-интеграции — «неприевшийся» формат рекламы у стримеров, который точно привлекает внимание и будет становиться всё более востребованным в будущем. Рекламодатели получают дополнительный инструмент для контакта с целевой аудиторией, блогеры — ещё один способ монетизации контента. А пользователям будут доступны необычные и интересные дополнения к привычному контенту.

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