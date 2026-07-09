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18+
09.07.2026 в 14:35

Павла Дурова вновь допросили в Париже

Это был четвертый допрос основателя Telegram с момента начала расследования в 2024 году

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Основатель Telegram Павел Дуров накануне больше шести часов давал показания судьям, расследующим возможную причастность мессенджера к преступной деятельности. Об этом пишет газета Le Figaro.

«Спустя почти два года после того, как в отношении Павла Дурова было официально начато расследование, по-прежнему нет никаких доказательств, подтверждающих выдвинутые обвинения», — заявили адвокаты основателя Telegram.

Дуров прибыл в Парижский судебный трибунал около 10 часов утра в среду, 8 июля. Это был четвертый допрос предпринимателя с момента начала расследования в 2024 году и установления в отношении него режима судебного надзора.

Французские власти обвиняют Дурова в том, что он не принял меры для предотвращения использования Telegram в преступных целях. В частности, предпринимателю вменяют в вину отсутствие модерации и отказ от сотрудничества со следствием. В декабре 2024 года Дуров заверил судей, что они с братом создавали Telegram в 2013 году вовсе не «для преступников», хотя и признал, что присутствие последних в приложении возросло.

Напомним, Дурова задержали 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа. 29 августа предпринимателю предъявили шесть обвинений, в том числе в отказе от сотрудничества по финансовым и киберпреступлениям, соучастии в хранении материалов порнографического характера. После этого Дурова отпустили из-под стражи: ему запретили покидать Францию и обязали внести залог в €5 млн.

Дуров согласился сотрудничать со следствием. Предприниматель убрал функцию «Люди рядом», ужесточил модерацию обмена контентом в Telegram и раскрыл анонимные данные некоторых пользователей.

В марте 2025 года Дуров улетел из Франции в Дубай. Основатель Telegram покинул страну по разрешению суда.

Павел Дуров Telegram
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