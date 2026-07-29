ФСБ объявила основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск (обновлено)

UPD. Информации о розыске Дурова после предъявленных ему ФСБ обвинений о содействии террористической деятельности нет в базе Интерпола, выяснило РИА «Новости».

Как пишет «Москва 24», Дуров официально не объявлен в международный розыск. Решение «в процессе принятия», уточнили в ФСБ.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что основателю Telegram Павел Дуров предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности. В ведомстве заявили, что он объявлен в международный розыск в рамках расследуемого уголовного дела, пишет РИА «Новости».

По версии ФСБ, администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые использовались спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов на территории России, массовых убийств и кибермошенничества.

В сообщении ведомства также говорится, что деятельность этих ресурсов привела к многочисленным человеческим жертвам, включая женщин и детей, а также к многомиллиардному материальному ущербу. Другие детали уголовного дела в службе не раскрыли.

Мессенджер Telegram был создан Дуровым в 2013 году для обмена сообщениями и медиафайлами. По данным компании, число его ежемесячных активных пользователей превышает 1 млрд человек.