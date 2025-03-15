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15.03.2025 в 18:02

Павел Дуров улетел из Франции в Дубай

Основатель Telegram покинул страну по разрешению суда

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров покинул Францию и направился в Дубай, сообщает агентство Agence France-Presse со ссылкой на источник.

Павел Дуров покинул страну после того, как суд удовлетворил его ходатайство об изменении надзора и разрешил ему на несколько недель улететь из Франции. Источник уточнил, что основатель Telegram вылетел в Дубай из аэропорта Ле-Бурже 15 марта.

Напомним, Дурова задержали 24 августа 2024 года в аэропорту французской столицы. 29 августа предпринимателю предъявили шесть обвинений, в том числе в отказе от сотрудничества по финансовым и киберпреступлениям, соучастии в хранении материалов порнографического характера. После этого Дурова отпустили из-под стражи: ему запретили покидать Францию и обязали внести залог в €5 млн. Сообщалось, что предприниматель должен появляться в полиции дважды в неделю.

Дуров согласился сотрудничать со следствием во Франции. Предприниматель убрал функцию «Люди рядом», ужесточил модерацию обмена контентом в Telegram и раскрыл анонимные данные некоторых пользователей.

Буквально месяц назад в прокуратуре Франции сообщали, что дело основателя мессенджера Telegram Павла Дурова дойдет до суда как минимум через год, и говорить о заключении какого-либо мирового соглашения еще рано.

Павел Дуров Telegram
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