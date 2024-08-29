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29.08.2024 в 05:40

Дурову предъявили шесть обвинений и освободили из-под стражи

ЕС начнёт своё расследование относительно Telegam

Основателю Telegram Павлу Дурову предъявили шесть обвинений. После этого его отпустили из-под стражи и взяли под судебный надзор: ему запрещено покидать Францию. Он также должен внести залог в размере €5 млн и появляться в полиции дважды в неделю, сообщает BFM TV.

Дурову предъявили обвинение в отказе от сотрудничества по финансовым и киберпреступлениям, в частности, администрирование платформы для осуществления незаконных транзакций. Кроме того, его обвиняют в отказе от предоставления уполномоченным органам сведений или документов по их запросу, в соучастии в хранении материалов порнографического характера, а также в соучастии в приобетении, хранении и продаже наркотических веществ.

Financial Times со ссылкой на источники сообщил, что Объединенный исследовательский центр Евросоюза начал собственное техническое расследование о возможном нарушении Telegram закона ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act). В частности, речь идет о предоставлении точных данных о количестве пользователей.

Напомним, Дуров задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел из Азербайджана. После этого срок задержания два раза продлевался.

Вечером 25 августа Telegram впервые прокомментировал задержание своего основателя. В сообщении платформы говорилось, что мессенджер соблюдает законы ЕС, в том числе Digital Services Act, а его система модерации соответствует стандартам отрасли и «постоянно совершенствуется».

Певел Дуров
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