От драконов до дилеммы заключенного: чем занять выходные по версии Sostav

Перед вами снова тот самый момент недели, когда можно без чувства вины закрыть ноутбук, выключить уведомления и переключиться с KPI на куда более приятные вещи. Ведь иногда лучшие идеи для работы рождаются вовсе не на очередном созвоне, а между серией хорошего сериала, театральным занавесом, неожиданной книгой или альбомом, который случайно оказался «тем самым».

Редакция Sostav вновь собрала личные рекомендации на выходные — без алгоритмов, рейтингов и обязательной культурной программы. Только то, что действительно зацепило каждого из нас: громкие сериальные премьеры, культовая научная фантастика, музыкальный камбэк, спектакль, после которого не хочется сразу выходить из театра, и книга, способная научить мыслить на несколько ходов вперед. Надеемся, среди этих рекомендаций найдется и та, что сделает ваши выходные немного интереснее.

Роман Бедретдинов, главный редактор

Сериал «Детектив Холе»

Кто может выпустить сериал о неприятном полицейском, стараясь повторить ледяной нуар скандинавских детективов и соответствовать уровню ожиданий фанатов серии книг, проданной тиражом 20 млн экземпляров? Ну, конечно же, Netflix.

Первая голливудская попытка снять фильм по книге Ю Несбе «Снеговик» закончилась оглушительным провалом, о котором пытаются забыть и создатели, и актеры. Первый и наверняка не последний сезон сериала получился куда лучше. Холе по-прежнему неприятен, нуар заменен желто-зеленой цветокоррекцией, что делает картинку похожей на «Матрицу». Здесь полно деталей, выписанных в книге, которые не поместились бы ни в один полнометражный фильм. Тобиас Зантельманн (Харри Холе) работает в амплуа Евгения Цыганова «Покажи еще более узкую актерскую амплитуду. Бревно? Отлично!»

Проект, снятый норвежцами и англичанами, похож на экспириенс заторможенного наблюдателя: «очень интересно, мало что происходит, оторваться невозможно».

Виктория Белова, заместитель главного редактора

Сериал «Дом дракона»

Третий сезон «Дома дракона» окончательно превратился из экранизации в свободную интерпретацию — и сам Джордж Мартин, давно недовольный отступлениями от «Пламени и крови», после выхода в свет новых эпизодов и вовсе открестился от проекта, перестав считать его частью своей истории. HBO вышли за рамки«подтасовки» деталей во имя экранной драматургии — они переписывают причинно-следственные связи, разворачивают мотивацию героев в обратном направлении и переставляют моральные акценты.

При этом обвинить сериал в отсутствии зрелища невозможно. HBO по-прежнему остается эталоном дорогого телевизионного фэнтези: драконы впечатляют масштабом и пластикой, сражения поставлены с кинематографическим размахом, а операторская работа и декорации делают Вестерос живым и убедительным. Если смотреть под другим углом, то даже спорные сценарные решения сложно назвать халтурой — они выглядят скорее сознательной попыткой переписать историю под современные зрительские ожидания. Поэтому в целом это по-прежнему один из самых эффектных сериалов, правда, только для тех, кто не читал первоисточник.

Однако чем красивее становится форма, тем сильнее она отдаляется от содержания, благодаря которому сага Мартина приобрела культовый статус. Его мир всегда сопротивлялся упрощениям, не делил героев на «хороших» и «плохих» и показывал, что война ломает всех одинаково. Авторы сериала же все больше предпочитает эмоциональную определенность моральной неоднозначности. Поэтому третий сезон пока оставляет двойственное впечатление и странное послевкусие.

Впрочем, драконы пока еще в небе, и этого зрелища у сериала не отнять. Хотя мы уже знаем, что их время — как и время дома Таргариенов — неумолимо подходит к концу.

Мирон Малафай, редактор направления «Диджитал»

Сериал «Лучше звоните Солу»

Приквел сериала «Во все тяжкие», но фактически отдельная трагикомичная история человека, который пытался быть честным юристом.

Джимми Макгилл, в исполнении Боба Оденкерка, — талантливый адвокат без диплома престижного вуза, лишившийся поддержки родного брата Чака, партнера респектабельной юридической компании. В первых сезонах в центре внимания именно взаимоотношения братьев: Чак считает Джимми недостойным осуществлять юридическую практику, игнорируя его упорство и припоминая лишь выходки брата. В свою очередь, эксцентричность Джимми — с кричащими и порой нелепыми образами — помогла ему установить особую эмоциональную связь с аудиторией, которую заслуженные юристы считают вульгарной.

Стоит отметить, что главный герой сериала — еще та акула мира продаж и рекламы. Личный бренд, креативные рекламные ролики для ТВ, привлекательные слоганы и местами жесткий, но работающий PR. Да, Сол Гудман попал в список сериальных «злодеев», но, кажется, именно свойственный ему симбиоз авантюризма, артистизма и склонности играть не по правилам был присущ колонистам, рискнувшим отправиться западнее гор Аппалачи и дошедшим до Тихого Океана.

Ольга Королева, коммерческий редактор

Сериал «Доктор Кто»

О, это один из самых долгоиграющих научно-фантастических сериалов в истории телевидения. Идея путешествующего во времени пришельца, который периодически меняет облик, позволила шоу существовать десятилетиями без «застоя». Каждая смена Доктора — это фактически новый сериал внутри старого, с новым характером, тоном и подходом к историям.

Цепляет сериал удивительным сочетанием жанров — от мрачной драмы до чистого абсурда и комедии — часто в пределах одной серии. Плюс, почти полное отсутствие насилия как решения проблем. Доктор побеждает умом, а не оружием, что очень необычно для жанра.

Олег Кирин, редактор направления «Креатив»

Музыкальный альбом Robyn — Sexistential

Шведская легенда сцены представила в марте новый альбом, на котором вернулась к звучанию своего самого успешного релиза — Body Talk (2010). На пластинке наравне с песнями о любви и чувствах поднимаются необычные темы: рефлексия о пандемии COVID-19, ЭКО и позднем материнстве. Робин открыто говорит о том, что женщины после 40 имеют право на секс, любовь и новые жизненные этапы, разрушая привычные возрастные стереотипы.

В целом Робин вновь заявляет, что готова расширять рамки жанра, который многие до сих пор считают «легкомысленным». Она обращается не только к recession pop-звучанию, которое сейчас в тренде, но и вплетает в него идеи новой поп-сцены, сохраняя собственный узнаваемый стиль.

Анна Корнилова, главный редактор Telegram-канала «Нетворкинг & ХэдХантинг»

Мультфильм «GOAT: Мечтай по-крупному»

Идеально для семейного вечера. Детей научит следовать мечте, а взрослым поднимет настроение за счет юмора, музыки и хорошей анимации.

Дарья Тимохина, SMM-специалист

«Король Лир» в Центральном академическом театре Российской армии

Перед спектаклем перечитала пьесу в оригинале — и, честно, переживала, что постановка будет проигрывать тексту, оказалось, напрасно.

Театр сам по себе производит впечатление: масштаб зала, амфитеатр с идеально спланированным подъемом, ощущение торжественности, которое встречает ещe до начала. Кажется, именно так и должен чувствоваться классический театр — когда сама обстановка настраивает зрителя.

Пьеса, которой больше четырех веков, на сцене звучит как разговор про «сегодня». Режиссер Андрей Бадулин нашел в этой «беспросветной» истории удивительно яркую нить надежды. Актеры держат внимание так, что три часа пролетают незаметно — в моменте я ловила себя на том, что забываю дышать в напряженных сценах.

Рекомендую всем — и тем, кто любит Шекспира, и тем, кто давно не был в театре, возраст значения не имеет. Это действительно хорошая постановка, которая сработает для всех.

Анна Рукавишникова, редактор направления «Медиа»

Книга Авинаш Диксит и Барри Нейлбаффа «Теория игр. Искусство стратегического мышления в бизнесе и жизни»

Наша жизнь — это череда событий, но отнюдь неслучайных. Если мы берем ее под свой контроль, то обретаем неоценимую возможность играть по своим правилам.

Авинаш Диксит и Барри Нейлбафф, профессора Принстона и Йеля*, превратили сложную математическую дисциплину в практический нон-фикшн для топ-менеджеров.

Вы не увидите сухих формул. Авторы подготовили разбор дилеммы заключенного, равновесия Нэша и ценовых войн на живых кейсах от бейсбола до аукционов. Книга действительно учит не действовать наугад, а просчитывать реакцию конкурента на 2−3 хода вперед, а задания в конце глав помогают закрепить навык стратега.

Правда, будьте готовы к обилию американских реалий и к тому, что отдельные главы придется перечитывать дважды из-за обилия вероятностей. Но это тот случай, когда сложность окупается: вы перестанете видеть рынок как хаос и начнете различать скрытые стимулы партнеров.

Обязательно к прочтению всем, кто отвечает за стратегию. Иначе конкуренты обыграют вас еще до того, как вы поймете, в какую игру играете.

*Признан нежелательной организацией на территории РФ