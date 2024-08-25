Арест Павла Дурова во Франции: терроризм, торговля наркотиками и мошенничество

Накануне вечером во Франции задержан основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров. Арест произошел, когда частный самолет Дурова приземлился в аэропорту Ле-Бурже, сообщает телеканал BFM TV.

По данным источников канала, задержание Павла Дурова связано с предварительным расследованием, проводимым во Франции в отношении Telegram. Отсутствие модерации и недостаточное сотрудничество администрации мессенджера с французскими властями делают его владельца пособником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей, мошенничества, терроризма и ряда других преступлений. Ожидается, что суд может предъявить Дурову обвинения уже сегодня.

К прояснению ситуации вокруг Павла Дурова подключилось российское посольство во Франции, дипломаты уже предприняли необходимые шаги, сообщили ТАСС в МИД РФ.

Задержание Дурова резко обрушило стоимость криптовалюты Toncoin, ее цена в моменте падала на 14%.

В России и за рубежом отреагировали на задержание Павла Дурова. Так, американский журналист Такер Карлсон, которому основатель Telegram в апреле дал интервью, уверен, что Дурова задержали за отказ цензурировать мессенджер. «Павел Дуров сидит во французской тюрьме, это является наглядным предупреждением для любого владельца платформы, который отказывается подвергать цензуре правду по приказу правительств и разведывательных агентств», — написал он в соцсети Х.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержание Дурова, напомнила о том, как в 2018 году группа из 26 неправительственных организаций, в числе которых были Amnesty International, Human Rights Watch, «Репортеры без границ», осудили решение российского суда заблокировать Telegram. Теперь Мария Захарова поинтересовалась, будут ли все эти организации требовать освобождения Дурова или «проглотят языки».

Илон Маск в соцсети Х опубликовал интервью основателя Telegram журналисту Такеру Карлсону и подписал его хештегом #FreePavel.