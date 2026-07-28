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28.07.2026 в 14:30

СК предложил ужесточить наказание за преступления с использованием ИИ

Использование технологий предлагается закрепить в УК в качестве отягчающего обстоятельства

Следственный комитет России подготовил законопроект, предусматривающий ужесточение уголовной ответственности за совершение преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), включая искусственный интеллект (ИИ), VPN-сервисы и прокси-серверы. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин.

Документ предлагает закрепить в Уголовном кодексе новое обстоятельство, отягчающее наказание, — совершение преступления с использованием ИКТ, в том числе технологий ИИ. По мнению главы ведомства, такая норма позволит применять единый подход ко всем составам преступлений, где цифровые технологии используются в преступных целях.

Бастрыкин отметил, что действующее законодательство уже регулирует использование программных средств, включая VPN и прокси-серверы, при совершении противоправных действий. Однако, по его словам, в российском праве отсутствует универсальный механизм, позволяющий усилить ответственность за использование любых цифровых технологий для совершения преступлений.

В СК считают, что новые технологии могут применяться при совершении широкого круга тяжких преступлений — от кибермошенничества и незаконного оборота данных до убийств, терроризма, экстремизма, доведения до самоубийства и преступлений против половой неприкосновенности. В связи с этим введение общего отягчающего признака в ведомстве называют обоснованной мерой.

Глава Следственного комитета также раскритиковал практику внесения изменений только в отдельные статьи Уголовного кодекса. По его мнению, такой подход не позволит охватить все составы преступлений и потребует постоянного пересмотра законодательства по мере развития технологий.

При этом Бастрыкин подчеркнул, что законопроект не предполагает автоматического ужесточения наказания за любое использование гаджетов или интернет-сервисов. Отягчающее обстоятельство предлагается применять в случаях, когда ИКТ или искусственный интеллект являются ключевым инструментом совершения преступления либо существенно увеличивают масштаб причиненного вреда, например при кибермошенничестве, незаконном обороте данных или атаках на критическую информационную инфраструктуру.

Следственныый комитет
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