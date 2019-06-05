Нейросеть и бренд-помощник: традиционный обзор брендинга за май

Как сформировать образ бренда-помощника и что могут символизировать семь красных линий — об этом и многом другом в нашей традиционной подборке брендинговых проектов.

Новая айдентика DÖRFF от Quantum Graphics

Dorff — немецкий бренд сантехники в эконом-сегменте. Бренд существует с 2004 года, но длительное время не обновлялся и утратил позиции на рынке РФ. При участии Quantum Graphics была разработана новая стратегия позиционирования и обновлена айдентика. Целью работы было сформировать образ надежного бренда-помощника, который сделает жизнь проще при разумных затратах, станет логичным выбором для практичных людей.

Буква «Ö» в написании логотипа является основой общего стиля, который быть использован как самостоятельный фирменный знак, как паттерн и имеет потенциал для развития в рекламных коммуникациях. В рамках работы над айдентикой также был разработан дизайн-концепт упаковки для смесителей. Фирменная палитра предполагает использование цветов в градациях серого с добавлением узнаваемого красного цвета для выделения товара на полке.

В результате получился современный бренд с продукцией немецкого качества, способный выдержать высокую конкуренцию в эконом-сегменте DIY-сетей.

Ребрендинг свадебного салона от Репина Брендинг

Агентству было поручено разработать позиционирование, новый фирменный стиль, дизайн интерьера салона, а также руководство для консультантов в магазине. Клиент попросил оставить название Дома, но осовременить его образ.

При выборе платья наши героини испытывают сильный стресс. Задача бренда — транслировать заботу о невесте, находящейся в таком эмоциональном состоянии.Позиционирование бренда стало и слоганом компании — «Представляю тебя…»

Это фраза может означать сразу несколько вещей: я — твой представитель, я вижу тебя в будущем, я понимаю твои опасения и надежды, я предвижу, какой красивой и счастливой ты будешь выглядеть на празднике.

Это очень интимное и персональное сообщение для потенциальных клиенток салона. Особая глубина и искренность в позиционировании, в тональности коммуникации и в айдентике бренда создают ощущение доверия. Вся эта философия так же легла в основу сервисного гайдлайна для продавцов.

При разработке айдентики, был проведен анализ визуального облика конкурентов. Большинство из них выглядели напыщенными, перегруженными, девчачьими и даже пошловатыми. Хотелось избежать всех этих рюшей, тортов и цветов.

В основе лаконичного и утонченного фирменного стиля «Дома Весты» лежит метафора примерки свадебного платья. Процедура шнуровки корсета — процесс интимный, напоминающий внутреннюю медитацию. Образ лент лег как в основу всего фирменного стиля, так и знака-монограммы ДВ.

Скругленные буквы напоминают по очертаниях торжественные арки. Благородные оттенки серого цвета в сочетании с серебром выглядят минималистично и изящно. В качестве акцента введен дополнительный цвет — глубокий бордовый. В остальном стиль очень воздушный.

Тема лент, шнуровки и арок переосмыслена и перенесена и в интерьер салона. Арки прослеживается в торговом оборудовании — в облегченных арочных элементах хранятся наряды. От перекрещивающихся люстр в зале и в витринах возникает ассоциация корсетной шнуровки. При отделке интерьера использованы такие материалы как: мрамор, позолота, фактурные ткани вроде бархата, гипсовые профили. Золото в интерьере добавлено дозированно, в сочетании с серебром, что создает атмосферу тепла и уюта. Зонирование пространства магазина решено таким образом, что покупательницы не пересекаются друг с другом. Зеркала добавляют эффект глубины и многослойности.

Нейросеть как основа фирменного стиля: дизайн-решение для компании PSYCHEA от Fabula Branding

PSYCHEA — это команда профессионалов, имеющих знания и опыт в области управления поведением и принятием решений. Универсальная поведенческая модель компании позволяет быстро и точно определять принадлежность субъекта к тому или иному популяционному сегменту, создавать или адаптировать предложение и коммуникацию к спецификам его восприятия и принятия решений. Необходимо было разработать логотип и фирменный стиль, раскрывающие суть компании.

Для разработки логотипа Fabula Branding использовали шрифт с «усеченными» формами, который своей стилистикой отсылает к новейшим технологиям. Фирменный стиль создан на основе соединенных между собой линий, ассоциирующихся с нейронной сетью и создающих 3D-эффект за счет линейной и воздушной перспективы. Решение отразило суть работы компании PSYCHEA — сегментацию субъектов и популяций, определение принципов их взаимодействия.

Айдентика адаптирована для корпоративных и рекламных носителей, а также сайта компании. Для корректной дальнейшей работы с визуальным образом был создан логобук.

Брендинг облачной платформы для ритейла от Nimax

Retail Data Factory — облачная платформа аналитики данных для участников рынка розничной торговли. Платформа позволяет ритейлерам генерировать инсайты на основе своих данных и получать дополнительную выгоду от их продажи своим партнерам через встроенный маркетплейс.

Несмотря на сложность продукта, команде Nimax было важно выделить и подчеркнуть в айдентике основные характеристики сервиса — модульность, платформенность и технологичность. А также продумать внедрение связанных с ритейлом образов.

Quantum Graphics разработало новый фирменный стиль для группы компаний «ЮЖ»

Группа компаний «ЮЖ» специализируется на поставке замороженных ягод и фруктов, грибов и овощей, а также различных смесей. Для формирования целостного и современного визуального образа группы компаний была разработана новая айдентика.

Одной из особенностей айдентики является возможность собирать из элементов логотипа новые знаки, пиктограммы или паттерны, оставаясь при этом в рамках стиля. Это делает фирменный стиль гибким и позволяет адаптировать его для разных ситуаций: от оформления офисного пространства и разработки каталогов продукции до разработки концепции тематических мероприятий или сезонных акций. Задействованный набор «морозных» оттенков голубого цвета, также предоставляет широкие возможности для их комбинирования и использования в различных целях: от оформления таблиц и презентаций до дизайна одежды и сувенирной продукции.

По результатам работы был разработан брендбук с правилами использования элементов фирменного стиля и примерами адаптации на носители.

MyCode: бьюти-пространство от Otlichnosti

MyCode — салон красоты с широким спектром услуг в области бьюти и космецевтики, рассчитанный как на молодых девушек, так и на возрастную ЦА, следящую за собой.

Агентству Otlichnosti была поставлена задача — разработать современный и яркий фирменный стиль, а также дизайн интерьера салона.

Команда разработала позиционирование на основании пожеланий заказчика: в каждом человеке зашифрована красота; с помощью MyCode она декодируется, и мы можем ее наблюдать.

Клиенту очень хотелось, чтобы в айдентике был использован образ штрих-кода, который сам по себе является достаточно тривиальным приемом. «Отличности» растягивали фотоизображения и гравюры так, чтобы между ними появлялись штрих-коды. Этот графический прием применен также для создания уникального леттеринга.

Выбор сочных и дерзких фирменных цветов продиктован имиджевыми задачами бренда — привлечение молодой ЦА в салон и формирование в сознании более зрелых клиенток прогрессивного образа бренда салона.

Работая над айдентикой салона красоты, для которого так важен канал WoM, «отличности» придумали забавный pr-ход: в интерьере салона предусмотрены так называемые Inspiration points — арт-объекты, на фоне которых люди любят делать селфи. В салонах красоты клиенты и так частенько фотографируются, а в MyCode известную фразу «человек красит место» можно развернуть на 180°.

«АВИЛОН» провел ребрендинг подразделения автомобилей с пробегом

Новая айдентика станет внешним отражением развития направления и внутренних перемен, произошедших с момента основания подразделения.

В новом логотипе название AVILON теперь исполнено латиницей, а слово «Трейд» замещено на «АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ». Логотип обзавёлся красными линиями, которые символизируют 7 ключевых ценностей как подразделения, так и компании — это упорство в достижении результатов, совершенство бизнес-процессов, добросовестность, прозрачность, клиентоориентированность, высокий уровень профессионализма, юридическая чистота.

Конгресс European Brand & Packaging Design Association (EPDA) получил новое визуальное оформление от Depot

Тема визуального оформления «how we create space for change» подчеркивает стремительные изменения происходящие в мире, ускорение различных процессов и умножение их числа. Изменения эти затрагивают все сферы нашей жизни — и упаковку, разумеется, тоже.

Разработанная для конгресса коммуникация привлекает внимание и заставляет посмотреть на мир шире: оптические иллюзии и образ коробки, выполненный в очень гибкой стилистике, побуждают и к размышлению, и к последующему действию. Подробнее на Sostav.

«Шрифт на шести линиях»: у агентства для госпроектов «Смена» появилась своя айдентика

В первую очередь предстояло определиться с названием. В нем хотелось отразить специфику работы и цель команды.

«Вариант с вечным смыслом изменения. Пришла новая смена на смену тому, что было. Ребята меняют индустрию, а индустрия — мир к лучшему. Одни положительные изменения влекут за собой другие», — так описали название креаторы из «Коопирайтеры».

Айдентика окончательно оформилась, когда команда подобрала нужный модульный шрифт. Им стал VLNLTpRawkost_BB, поскольку именно в нем нашлась нужная конфигурация знака, который искали и который всех устроил — это буква С. Шрифт строится на шести линиях, которые совпадают с положением часовых стрелок. Подробнее на Sostav.

«Просто. Чётко. Компетентно»: BBDO Branding представило новый фирстиль «Райффайзенбанка»

Перед креаторами стояла задача дополнить образ компании дружелюбностью и легкостью в управлении финансами.

Новый фирменный стиль опирается на четкую графическую структуру всех коммуникационных макетов и эмоциональный фотостиль — в контрасте и единстве этих двух элементов заключается основная идея творческой концепции.

Простая графическая структура макетов — бренд-зона, зона контента и зона эмоциональных изображений — рифмуется с новым трехчастным слоганом «Просто. Четко. Компетентно».

Увеличение площади присутствия, а также четкая структура облегчает восприятие логотипа и позволяет усилить присутствие бренда. Помимо нового фирменного колорита, фотостиль приобрел черты уникального характера: теперь легкость сочетается с художественным мастерством. Подробнее на Sostav.

OPPO представил новый лого и фирменный шрифт

Новый логотип OPPO сочетает в себе классический стиль предыдущего дизайна и готический стиль нового кастомизированного шрифта OPPO Sans. Обновленный лого демонстрирует наследие бренда через использование объемных буквенных форм, которые легко оптимизируются для массового производства продукции компании. Фирменный шрифт поддерживается латиницей, кириллицей и китайскими иероглифами.

Логотип представлен вместе с новой цветовой гаммой, которая совершенствует фирменный зеленый цвет OPPO, усиливает его насыщенность в цифровом виде и представляет новую палитру для разных продуктовых линеек. Цветовая палитра предлагает множество вариантов, сохраняя при этом четкую идентичность бренда OPPO. Подробнее на Sostav.

Charsky studio провела ребрендинг и поменяла название

В агентстве отказались от варианта на кириллице, так как большая часть клиентов — зарубежные бренды, и латинское написание будет более космополитичным для восприятия.

В новом логотипе геометричное начертание с добавлением характерных элементов отражает тональность бренда.

Главный акцент сделан на основном фирменном элементе — точка в конце, которая используется во всех визуальных коммуникациях и может быть самостоятельным элементом. Точка выполнена в форме квадрата, чьи грани отражают наши главные корпоративные ценности: четкость и системность.

Разные цветовые решения говорят о разноплановости задач, которые решает агентство. Преемственность отражена в двух деталях: написание с прописной буквы и сохранение красного цвета в логотипе. Красный цвет, тем не менее, мы освежили, выбрав другой пантон.

Русское «Ясно» решено было обыграть вербально: в копирайтинге и слоганах для внешних и внутренних коммуникаций компании. Подробнее на Sostav.

Mash провел редизайн в духе старого MTV

В новом фирстиле используются основные цвета фирменной палитры — синий, красный, чёрный и белый. Разнообразные визуализации логотипа могут применяться в видеоперебивках, заглушках, а также в статичном оформлении. Концепция работает на создании узнаваемого образа, вне зависимости от его формы и реализации. Подробнее на Sostav.

Компания Faberlic обновила логотип

При создании логотипа дизайнеры решили отказаться от строчных букв в пользу заглавных, следуя уверенному тренду минимализма в дизайне. Очищение от лишних элементов и стремление к более тонким и абстрактным решётчатым конструкциям придаёт логотипу больше динамики, пространства и стремления. Красный цвет — цвет лидера, но был выбран не агрессивный, а женственный оттенок. Подробнее на Sostav.

Дизайнер Артемий Лебедев представил логотип группы «Ленинград»

Логотип представляет собой стилизованную букву «Л» с дополнительной черточкой, которую в клипе «ожившая» буква использует для поднимания штанги, игры на гитаре, а также просто размахивает ей. Сама буква представлена как ноги — они стоят, маршируют и пускаются в пляс по воле аниматора. Подробнее на Sostav.

«Альфа-Банк» официально представил новый лого и фирменный шрифт

Основная версия логотипа — обновленная литера А. Знак приобрел устойчивость, а углы фундамента и ножки литеры избавились от скруглений. Теперь логотип корректно растрируется при использовании в цифровой среде. Пластика литеры основана на графике фирменного шрифта, вместе они строят узнаваемую архитектуру бренда.

В дополнительной версии логотипа на смену сложной и избыточной конструкции «А Альфа-Банк» пришел облегченный вариант, где литера «А» интегрирована в полное название. Подробнее на Sostav.

LIFE проведет ребрендинг

Ключевой принцип построения графики базируется на форме квадрата, как продолжение визуальных традиций издания и плавного отхода от эмблемы. Написание LIFE стало смотреться акцентированнее, появилась целостность. Данный подход к исполнению логотипа упростит коммуникацию с аудиторией и сохранит преемственность.

Выбор акцидентного шрифта цифр и иконографика соответствуют выбранной концепции. Основными цветами остались белый и красный, в некоторые элементы айдентики добавлены оттенки графита. Подробнее на Sostav.

AVC разработало новую айдентику для компании «А-100 Девелопмент»

Основным элементом визуальной идентификации бренда является логотип. Диагональ наклонного элемента буквы «A» символизирует стратегию роста. Дополнительные фирменные элементы — «динамичные диагонали» — развивают и поддерживают эту идею. Выверенное соотношение пластичности и четкости в типографике транслируют открытость и экспертность.

Теплый зеленый цвет ассоциируется с комфортом, экологичностью и безопасностью. Графитовый символизирует технологичность и уверенность. Подробнее на Sostav.