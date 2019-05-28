«Шрифт на шести линиях»: у агентства для госпроектов «Смена» появилась своя айдентика

О том, как родились название и айдентика нового игрока российского дизайн-рынка, рассказали специалисты, которые над ними работали.

Компания сервисного дизайна AIC AG недавно заявила о создании дизайн-компании «Смена», которая займется цифровизацией и диджитал-консалтингом крупных государственных проектов. Сейчас главный проект «Смены» — разработка единой дизайн-системы России. Ее будут использовать все официальные государственные сайты и порталы.

Вместе с AIC AG нейминг и фирменный стиль новой компании придумывали команда агентства «Коопирайтеры» и дизайнер Сергей Гуров.

Нейминг

В первую очередь предстояло определиться с названием. В нем хотелось отразить специфику работы и цель команды.

Артем Геллер, глава «Смены»: Мы займемся государственными проектами в интернете и со временем планируем стать единым центром компетенций по работе государственных институтов в интернете и делать их максимально человечными и сервисными.

На выбор было предложено 37 наименований, все они в той или иной степени соответствовали заявленным критериям: описывали команду дизайнеров-идеалистов, которые хотят сделать мир лучше, подчеркивали опыт и уровень экспертизы, не производя впечатления косности и неповоротливости.

Еще один критерий — название должно быть русским словом, которое просто однозначно воспроизвести и прочесть на латинице.

Вова Носов, директор «Коопирайтеров»: Нам вообще нравятся отечественные производственные названия, которые использовались еще до того, как всё поросло латиницей. «Заря», «Салют», «Восход» и другие. Коротко, просто и по-русски в хорошем смысле слова. В них есть тот светлый образ советского инженера, который создает надежные и удобные штуковины из пустоты, огня и хаоса. И насколько мы поняли суть новой команды, им очень подходит сегодняшняя версия этого образа.

Фаворитами стали «Тайга» и выбранная в итоге большинством голосов сотрудников заказчика «Смена».

"Вариант с вечным смыслом изменения. Пришла новая смена на смену тому, что было. Ребята меняют индустрию, а индустрия — мир к лучшему. Одни положительные изменения влекут за собой другие", — так описали название «Коопирайтеры».

Айдентика

Позднее смысл названия дополнили при разработке айдентики. Сергей Гуров придумал сделать акцент на «смену» как временной промежуток (рабочая смена, смена времен года).

Сергей Гуров: Отправным пунктом для поиска стал сайт AIC AG. Но мне было очень сложно делать что-то нейтральное, универсальное и обезличенное, на что потом можно было бы натянуть айдентику. Хотелось построить вертикальную историю от концепции бренда к айдентике и через сайт к представлению бренда в социальных сетях и на более низких уровнях.

Айдентика окончательно оформилась, когда команда подобрала нужный модульный шрифт. Им стал VLNLTpRawkost_BB, поскольку именно в нем нашлась нужная конфигурация знака, который искали и который всех устроил — это буква С. Шрифт строится на шести линиях, которые совпадают с положением часовых стрелок.

Но набирать более менее длинные слова этим шрифтом не получалось. Поэтому его переработали, сделав более наборным и отрисовав кириллицу.

Сергей изменил 70% букв, толщину, добавил новые правила построения. Сейчас у «Смены» два основных шрифта — один подходит для набора и используется на сайте, другой планируют использовать в рекламных целях и для мерча.

Сейчас айдентика «Смены» утверждена, хотя работа над деталями продолжается. Ближайшая цель — запуск сайта компании. После этого начнется работа, в том числе над мерчем.